«تنظيم الاتصالات» تدعو الشركات إلى زيادة الاستثمار في الابتكار

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

دعا مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إلى أهمية توجه الشركات للاستثمار بشكل أكثر في مجالات الابتكار، مضيفاً «لكوننا هيئة تنظيمة، علينا أن نكون مستعدين لأي تغييرات تطرأ على أنظمة الاتصالات من أجل خدمة المتعاملين بشكل أفضل».

وأشار، على هامش جلسة الثورة التكنولوجية القادمة في قطاع الاتصالات، التي أقيمت خلال فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2019»، إلى أنه يجب التركيز على المحتوى في مجال الاتصالات، الذي يعني التحويل من شركات توفر الخدمات التقليدية إلى شركات متطوّرة.

وكشف أن تغطية شبكات الاتصالات في الإمارات تصل حالياً إلى نسبة 100%، مبيناً أننا نركز على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتوفيرها الخدمات بسرعات عالية، وأننا نعمل على إعادة النظر في السياسات والتنظيمات لتلبّي التكنولوجيا الحديثة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عثمان سلطان، إن من التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الاتصالات التأقلم مع التغيرات السريعة في عالم الاتصالات، وفي حال لم نتمكن من تحويل البيانات إلى أرباح فهذا يعتبر فشلاً.