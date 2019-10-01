ضاحي خلفان: التصويت في انتخابات "الوطني" يستغرق ثوان

المصدر: أمين الجمال - دبي

أدلى نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، الفريق ضاحي خلفان، بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في لجنة التصويت بمركز دبي التجاري العالمي، في الدقائق الأولى من أول ايام التصويت المبكر.

وأكد أن عملية التصويت لم تستغرق سوى ثوانٍ، مشيداً بحسن تنظيم قاعة التصويت، واستخدام التقنية وتعدد الأجهزة المستخدمة في التصويت، ما يسهل إدلاء الناخب بصوته.

وأضاف خلفان أن كافة عناصر العملية الانتخابية لخدمة الوطن، وقد شهدت هذه العملية تطورات كبيرة، على الرغم من أنها لم تتعد أربع دورات.

وشدد على ضرورة أن يكون المرشح متفاعلاً مع أفراد المجتمع بعد فوزه بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن الجميع يعد فائزاً سواء المرشح الذي فاز بعضوية المجلس أو الذي لم يخالفه التوفيق.