أحمد بن حميدان يدعو الراغبين في الترشح لـ"الوطني" إلى عدم الانتظار لليوم الأخير في التسجيل

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعا رئيس لجنة إمارة دبي للانتخابات، أحمد بن حميدان، الراغبين في الترشح إلى الإسراع في عملية التسجيل، وعدم تأجيل ذلك إلى اليوم الأخير، تحسباً لأي طارئ، سواء عدم اكتمال الأوراق أو غيره، لافتاً إلى أن بعض من رغبوا في الترشح في الدورة الماضية لم يسجلوا بسبب مراجعتهم اللجنة الانتخابية للتسجيل في اليوم الأخير، مع عدم استكمال أوراقهم.

وأشار إلى أن موظفي اللجنة بدأوا عملهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للترشح، قبل بدء الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً ويستمر التسجيل حتى الثالثة عصراً.

وأفاد بأن عملية تسجيل المرشحين تمر بعدة خطوات، تبدأ بالتأكد من وجود اسم الراغب في الترشح ضمن الهيئة الانتخابية، من خلال بطاقة الهوية، ثم مراجعة الأوراق المطلوبة من كل مرشح، ثم خطوة دفع الرسوم المطلوبة بالدرهم الإلكتروني (1000 درهم)، تليها تسجيل البيانات المطلوبة، ثم طباعة الاستمارة لاستكمال بعض البيانات بخط اليد والتوقيع عليها، مشيراً إلى أن عملية الترشح لا تستغرق أكثر من سبع دقائق لكل مرشح، إذا كان الراغب في الترشح مستوفي الأوراق المطلوبة.

وتوقع أن يكون إقبال النساء كبيراً للترشح في هذه الدورة، انطلاقاً من تحديد 50% من المقاعد المخصصة للانتخاب في إمارة دبي للمرأة، و50% للرجل، في إطار القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 50%.

وشدد على ضرورة أن يلتزم المرشحون بعدم إبداء أي حملات دعائية خلال الفترة الراهنة، قبل انطلاق فترة الدعاية المقررة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات (الثامن من سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر).