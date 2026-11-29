قدم طلبة كلية الاتصال الملتحقون ببرنامج البكالوريوس في الاتصال الاستراتيجي والإعلان، خططاً استراتيجية تطويرية متكاملة لعدد من المشاريع والشركات الناشئة في إمارة الشارقة، وذلك بمقر مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع». وتضمنت الخطط تطوير الهويات المؤسسية والعلامات التجارية والتسويقية، وتحليل الفرص والتحديات التجارية، ودراسة العملاء والمنافسين، وتحديد الاستراتيجيات التسويقية والتوجهات الإبداعية، إلى جانب تصميم الهويات البصرية واقتراح الحملات التسويقية.

وتنوعت المشاريع والشركات الناشئة التي عمل الطلبة على تطوير هوياتها واستراتيجياتها التسويقية، ومن بينها مشروع «بلبل»، الذي يقدم دروساً مخصصة لتعليم اللغة العربية والتعريف بالثقافة العربية لغير الناطقين بها، وتوفير الإرشادات الثقافية للمهنيين المغتربين والعاملين في مجال التواصل المؤسسي، ومنصة «إشارة»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصيات افتراضية، لترجمة النصوص الموجودة على المواقع الإلكترونية إلى لغة الإشارة الإماراتية، بما يساعد الصم وضعاف السمع على الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة، ويدعم المؤسسات في إتاحة خدماتها لمختلف فئات المجتمع، إضافة إلى مشروع «سهولة»، الذي يقدم وحدة مستقلة بتصميم عصري يحمل هوية الشارقة، ويستند إلى أكثر من 20 عاماً من الأبحاث العلمية.

وأكد عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، الدكتور هايرو لوجو-أوكاندو، أهمية هذه المبادرات في ربط طلبة الكلية بمؤسسي الشركات والمشاريع الناشئة، بما يتيح لهم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم العملية، موضحاً أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة لشراكات مستقبلية مثمرة مع الشركات الناشئة.