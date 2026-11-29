ابتكر فريق من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة: شيخة الزرعوني، ونورة الساعدي، وموسى أبوخاطر، وكمال الدرزي، نظاماً ذكياً يتيح للأشخاص الذين يعانون إعاقات حركية شديدة التواصل مع الآخرين، من خلال تحويل الإشارات الدماغية إلى نصوص مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، دون الحاجة إلى الحركة أو استخدام اليدين، وأطلقوا عليه اسم «لسان لينك» (LisanLink)، وشاركوا به في جائزة جيمس دايسون 2026.

وأكد الطلبة أن الابتكار يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون حالات مثل متلازمة المنحبس، ممن يحتفظون بوعيهم وإدراكهم الكاملين، لكنهم يواجهون صعوبة في التواصل بسبب فقدان القدرة على الحركة، كما يعالج نقص الحلول التقنية الداعمة للتواصل باللغة العربية.

وأوضحوا أن الابتكار يعتمد على واجهة تربط الدماغ بالحاسوب، من خلال التقاط الإشارات الكهربائية للدماغ باستخدام جهاز تخطيط كهربائية الدماغ (EEG) لالتقاط الإشارات الدماغية، حيث تعرض الشاشة شبكة من الحروف تومض صفوفها وأعمدتها بالتتابع، وعندما يركز المستخدم على حرف معين، يرصد النظام استجابة دماغية، ويحدد الحرف المقصود ويحوله إلى نص.

وأشاروا إلى أن «لسان لينك» يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن خاصية التصحيح التلقائي لتحسين دقة الكتابة.