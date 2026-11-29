. تساءل طلبة: ما قنوات التواصل مع إدارة دعم طلبة التعليم العالي؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه للحصول على أسرع وأسهل تجربة، توصي بالاطلاع على دليل الخدمات عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى جميع خدماتها، والمعلومات عنها، في أي وقت ومن أي مكان، مشيرة إلى أنه في حال احتاج الطالب إلى أي مساعدة إضافية، فإن مركز الاتصال لديها (الرقم المجاني 800511)، والدردشة المباشرة، يعملان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:00 مساء بتوقيت الإمارات، باستثناء العطلات الرسمية، فيما يقدم الدعم الحضوري من خلال مراكز سعادة المتعاملين لديها في الأوقات من الاثنين إلى الخميس: من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً باستثناء العطلات الرسمية.