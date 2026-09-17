خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد عبدالله الشامسي

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب المرشح سعيد عبدالله الشامسي في مجلس العزاء المُقام في "مجلس زاخر" في منطقة العين.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة، داعياً المولى تعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.