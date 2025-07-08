"التربية" تُمكن طلبة 11-12 من الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم مخيم صيفي تفاعلي مخصص لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بالتعاون مع مجموعة الفطيم، خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو 2025، لتمكين طلبة الصفين من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

ومن المقرر أن يقام المخيم بمعدل 4 أيام في الأسبوع، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وتحت إشراف مرشدين إماراتيين مؤهلين.

وأفادت الوزارة بأن المخيم يهدف إلى الدمج بين التعليم الأكاديمي والتجربة العملية الواقعية، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تتضمن العمل المكتبي، والورش التفاعلية، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مواقع حيوية تابعة لمجموعة الفطيم، بما يمنح الطلبة فرصة فريدة للتعرف إلى متطلبات بيئة العمل، وتطوير مهاراتهم المهنية في وقت مبكر.

ويركّز البرنامج على تمكين الطلبة من الإلمام بمفاهيم الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وتسليط الضوء على الدور المتزايد لهذين المجالين في رسم ملامح المستقبل المهني على مستوى العالم.

كما يسعى البرنامج إلى توسيع مدارك الطلبة حول المهارات التي يتطلبها سوق العمل الحديث، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي وابتكاري.

ومن المقرر أن يُختتم البرنامج بحفل تخرّج رسمي في 31 يوليو الجاري، يقام في دبي فيستيفال سيتي، بحضور قيادات من وزارة التربية والتعليم وممثلي مجموعة الفطيم وأولياء أمور الطلبة المشاركين، حيث سيتم تكريمهم وعرض المشاريع التي أنجزوها خلال فترة البرنامج.

كما خصصت الوزارة قنوات للتواصل لتمكين جميع الراغبين من المشاركة والاستفادة من هذا البرنامج النوعي.

ودعت الوزارة جميع المدارس إلى تعميم هذه الفرصة على الطلبة المستهدفين، وتشجيعهم على التسجيل والمشاركة الفاعلة عبر الرابط المخصص: UAEN Summer Camp، مؤكدةً أن هذه التجربة تمثل خطوة نوعية في مسيرة إعداد الطلبة للحياة المهنية، وغرس قيم الابتكار والتميّز في نفوسهم.