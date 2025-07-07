تعرف إلى معايير الجامعة والبرنامج الدراسي لضمان الاعتراف بالمؤهل‎

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه يتعين على الطالب المواطن الراغب بالالتحاق بإحدى الجامعات خارج الدولة، سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة جهات الابتعاث، الالتزام بالدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ تندرج ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، وتستوفي أحد الشروط التالية:

ـ تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة).

ـ تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام في حالة الدراسة في أي من أميركا أو أستراليا.

ـ تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أميركا وأستراليا.

ـ تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأفادت:" لضمان أن الجامعة التي يود الطالب الالتحاق بها تستوفي معايير القرار، يمكنك التقدم بطلب "خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين"للحصول على رد الوزارة بشأن التخصص أو الجامعة.

كما يمكنه الاطلاع على القائمة المعتمدة للبرامج والجامعات المتوفرة على صفحة البحث عن البرامج والجامعات المعتمدة".