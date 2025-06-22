باحثون من جامعة خليفة يطورون جهازاً مزدوجاً لإنتاج المياه والكهرباء بالطاقة الشمسية

طوّر باحثون من جامعة خليفة جهازاً يعتمد على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء والمياه العذبة بشكل مزدوج، من خلال الجمع بين الخلايا الكهروضوئية المركزة وتقطير الأغشية في جهاز واحد مدمج، وذلك في إطار جهودهم للتصدي للأزمة العالمية المتمثلة في مشكلات الطاقة وشح المياه.

ويقوم هذا التصميم على الاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة، الناتجة عن الخلايا الشمسية، لتشغيل تحلية حرارية للمياه، على النقيض من أنظمة التحلية التقليدية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري أو مصادر طاقة منفصلة.

وأكد المشرف على الفريق البحثي، الدكتور محمد علي، عمل محاكاة لطريقة أداء النظام تحت تأثير تفاوت شدة الإشعاع الشمسي ومعدلات تدفق الماء والظروف الموسمية، وأظهرت النتائج تباين أداء النظام باختلاف المواسم وفترات اليوم، حيث بلغ إنتاج المياه ذروته في فترة ما بعد الظهر خلال فصل الصيف، في حين بلغ إنتاج الكهرباء ذروته في فترة منتصف النهار تقريباً، مشيراً إلى أن النظام يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، حيث يستهلك كميات طاقة أقل بكثير مقارنة بأنظمة التحلية التقليدية، إذ يحتاج فقط إلى الطاقة لضخ المياه.

وتابع أن النظام يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مقارنة بأنظمة التحلية التقليدية، مشيراً إلى أن الدمج بين مصادر الطاقة ونظم التحلية المستدامة يوفر نهجاً آمناً على البيئة، ويسهم في التصدي للتحديات المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة.