2391 عملية تفتيش على 26 مركزاً تدريبياً للدراجات النارية بدبي خلال 3 أشهر

نفذت مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 2391 عملية تفتيش على 26 مركزاً تدريبياً للدراجات النارية المستخدمة في تدريب المتقدمين للحصول على رخصة القيادة، نتجَ عنها عدد من المخالفات، أبرزها: عدم التزام المعايير الفنية الخاصة بصيانة إطارات الدراجات النارية، وعدم التزام الزمن المحدد للحصص التدريبية التي تحددها الهيئة.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سعيد الرمسي، في بيان صحافي أمس: «إن الحملة هدفت إلى التأكد من التزام المنشآت المعايير المقررة لمضامير وإجراءات عملية التدريب الصادرة من الهيئة، وذلك لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وتوفير بيئة تدريبية آمنة وفعالة بجميع المرافق والمعدات المستخدمة خلال الحصص التدريبية العملية».

وأضاف: «تأتي الحملات في إطار سعي الهيئة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان التزام جميع الجهات المعنية باللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدمة».