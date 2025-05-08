مدارس تدعو الطلبة لتحديث بياناتهم عبر نظام "المنهل"

دعت إدارات مدارس الطلبة واولياء الأمور الذين لم يُحدثوا بيانات أبنائهم حتى الآن، إلى ضرورة التوجه إلى الإدارات المدرسية، مصطحبين بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية لكل من الطالب وولي الأمر، لاستكمال الإجراءات الرسمية وتحديث البيانات في النظام التعليمي، "المنهل" الإلكتروني المعتمد، وذلك في إطار سعيها المستمر لضمان دقة المعلومات وسلامة الإجراءات الإدارية.

وأكدت الإدارات في مخاطبات رسمية لأولياء الأمور والطلبة، أطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن عملية التحديث ضرورية وذات أهمية قصوى لضمان انسيابية الخدمات التعليمية والإدارية، ومتابعة الحالة الدراسية للطلبة بكل دقة، مشيرة إلى أن عدم تحديث البيانات قد يترتب عليه تعطيل بعض الخدمات الإلكترونية مستقبلاً.

وأكدت الإدارات أن تقديم الهوية الأصلية يعد شرطاً أساسياً لإتمام عملية التحديث، ولا يُعتد بالصور أو النسخ الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على دقة وسلامة البيانات الرسمية للطلبة.

وأوضحت المدارس أن عملية التحديث تتم عبر قسم التسجيل داخل المدرسة، حيث سيتم استقبال أولياء الأمور وتسهيل الإجراءات عليهم لضمان سرعة الإنجاز.

وحثت المدارس أولياء الأمور على التعاون والاستجابة السريعة لهذا التوجيه، لما له من أهمية في ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للطلبة، بما في ذلك خدمات النقل، والدعم الأكاديمي، والتواصل الفعال مع الأسرة.

وأضافت الإدارات أنها تتوقع تعاوناً كاملاً من جميع الطلاب وأولياء الأمور، منوهةً إلى أهمية الإسراع في تزويد مدخل البيانات بالمستندات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة، حرصاً على مصلحة الجميع.

يُذكر أن نظام "المنهل" يُعد من الأنظمة الذكية التي تعتمد عليها المؤسسات التعليمية في إدارة معلومات الطلبة وتسهيل التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، مما يجعل دقة البيانات فيه ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية.