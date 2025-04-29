«التربية»: خطط شمولية للارتقاء بالمرشدين الأكاديميين في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق خطط تدريبية شاملة تستهدف المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة للمنهاج الوزاري، للارتقاء بأدائهم وتأهيلهم بشكل أفضل، لدعم الطلبة وأولياء أمورهم في مرحلة اختيار المسار الأكاديمي المناسب.

وأفادت الوزارة - عبر دليل أولياء الأمور والطلبة للمسارات التعليمية، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» - بأن هذه الخطط تشمل ورش عمل تخصصية في مجالات التوجيه الأكاديمي، وفهم الميول المهنية، ومهارات الإرشاد الشخصي، إلى جانب أدوات حديثة، لمساعدة الطلبة في اتخاذ قراراتهم المبنية على قدراتهم واهتماماتهم واحتياجات سوق العمل.

وأكّدت أن البرامج التدريبية ستسهم في تطوير أداء المرشدين الأكاديميين، بما يضمن توفير بيئة دعم متكاملة لكل طالب وطالبة، تواكب طموحاتهم، وتلبي متطلبات المستقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة إعادة تصميم المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية لطلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، وستقتصر المسارات التعليمية على العام والمتقدم، مع إجراء تعديلات نوعية على المناهج التعليمية بشكل يتناسب مع الاحتياجات الأكاديمية للطالب، ويضمن استيفاءه للمخرجات المتوقعة منه في كل مسار تعليمي، ويتيح ذلك للطلبة اختيار مسارات دراسية تتماشى مع ميولهم الأكاديمية وتوجهاتهم المهنية، وتلبية احتياجات سوق العمل في الإمارات، وشملت التحديثات إلغاء مسار النخبة نهائياً، مع تحديد آخر دفعة له في العام الأكاديمي 2025-2026.

وفي سياق متصل، أكّدت الوزارة أهمية الدور المحوري لأولياء الأمور في دعم الطلبة خلال مراحل اختيار المسارات التعليمية المناسبة لهم، وأشارت إلى أن مشاركة الأسرة تبدأ بفهم ميول الأبناء الأكاديمية أو المهارية، والتعرف إلى نقاط القوة والضعف لديهم، وتشجيعهم على اختيار التخصصات والأنشطة التي تُنمي مهاراتهم، وتساعدهم على بناء مستقبل أكاديمي ومهني ناجح.

وشددت على ضرورة التواصل المستمر مع المدرسة، عبر حضور اللقاءات التعريفية ومجالس أولياء الأمور، والتشاور مع المرشدين الأكاديميين وإدارة المدرسة، لضمان تقديم أفضل الخيارات لأبنائهم بناء على قدراتهم واهتماماتهم.

ودعت إلى متابعة الأداء الأكاديمي للطلبة بشكل دوري، والتعامل المبكر مع التحديات المحتملة بالتعاون مع المدرسة، لضمان تحقيق شروط القبول الجامعي المحددة، ومساعدة الطالب في اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة ومتناسبة مع أهدافه المهنية والمستقبلية.

وأكّدت أهمية تعزيز روح الاستقلالية والمسؤولية لدى الطلبة، عبر منحهم الفرصة لاكتشاف اهتماماتهم، وتجربة أنشطة متنوعة، مع تقديم الدعم اللازم من دون تدخل مفرط، ما يسهم في بناء شخصية مستقلة وواثقة قادرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.