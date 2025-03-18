الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثاني من 24 إلى 27 مارس

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، لطلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، إذ تبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في 24 مارس الجاري وتستمر حتى 27 منه، لجميع المسارات التعليمية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية، الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول أو من واجهتهم مشكلات تقنية خلال أداء الاختبارات، وحصرت بياناتهم عبر منصة «IDH»، وتطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع بالحضور الواقعي للمدرسة، وتطبّق ورقياً للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات في المدارس الحكومية بالحضور إلى المدرسة.

وتطبّق الاختبارات ورقياً وإلكترونياً للخامس والتاسع، للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة، بالحضور الواقعي، ويطبق اختبار اللغة الإنجليزية كتابياً وإلكترونياً لطلبة الـ12، وشددت الوزارة على التزام الطلبة بالزي المدرسي، وإحضار أجهزة الحاسوب مشحونة 100%، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً، بحسب المادة والصف، للصفوف من الخامس إلى الـ12، بالحضور للمدرسة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة لمنهاج الوزارة.

ويقدّم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص، جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدّم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس «التسامح» جميع الامتحانات وفق توجهات الفروع المدرسية.

ويستهل طلبة الـ12 امتحاناتهم بمادتَي الفيزياء (الفترة الأولى) من 9:00 إلى 11:30 صباحاً، والتربية الإسلامية (الفترة الثانية) من 12:00 إلى 2:00 ظهراً، وفي اليوم الثاني الثلاثاء 25 مارس يؤدي الطلبة الامتحان في مادتَي الإنجليزية والكيمياء، تليهما الرياضيات والدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 26 الجاري، ويمتحن الطلبة مادتَي اللغة العربية والأحياء، يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.

. الامتحانات تطبّق ورقياً للصفين الـ«3» والـ«4» بالحضور الواقعي للمدرسة، ويكون اختبار اللغة الإنجليزية كتابياً وإلكترونياً لطلبة الـ«12».