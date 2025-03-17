«التربية»: التعلم القائم على المشاريع في ميزان التقييم

تعكف وزارة التربية والتعليم على تقييم التعلم القائم على المشاريع، الذي تم تفعيله للمرة الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن.

ووضعت الوزارة التجربة تحت مجهر التقييم لقياس فاعليته كمسار حيوي للمعرفة وتعليم الطلبة، ونتائجه وممكنات تطويره والتوسع في نطاقه.

في سياق متصل، أطلقت الوزارة استبيانًا موجهًا لأولياء أمور طلبة الحلقة الثانية (الصفوف من الخامس إلى الثامن) بهدف تقييم تجربة التعلم القائم على المشاريع والتقييم، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير العملية التعليمية وتحقيق مخرجات تعليمية مبتكرة تعزز من مهارات الطلبة استعدادًا لمتطلبات المستقبل.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تبني نهج التعليم التطبيقي، حيث يعتمد التعلم القائم على المشاريع على تنفيذ الطلبة لمهام عملية تسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزز التفكير النقدي لديهم، ليكونوا أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة الأكاديمية والمهنية.

وركز الاستبيان على قياس مدى رضا أولياء الأمور عن هذه التجربة، حيث يتضمن مجموعة من الأسئلة التي تتناول وضوح الشرح المقدم من المدارس حول هذا الأسلوب التعليمي، ومدى استفادة الطلبة من دليل التعلم القائم على المشاريع، إضافة إلى تأثير هذا النهج على تحصيلهم الأكاديمي مقارنة بالاختبارات التقليدية.

كما يستطلع الاستبيان مدى مشاركة أولياء الأمور في متابعة تنفيذ أبنائهم للمشاريع، والوقت الذي يستغرقه الطلبة أسبوعيًا في العمل عليها داخل المنزل، حيث تتفاوت الإجابات بين من يقضون أكثر من أربع ساعات في تنفيذ المشاريع، ومن يتمكنون من إكمالها في المدرسة من دون الحاجة إلى العمل عليها في المنزل.

كما يتضمن الاستبيان تساؤلًا حول مدى كفاية المدة الزمنية المخصصة لإنجاز المشاريع، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين آليات التطبيق بما يتناسب مع احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم.

وتركز الوزارة على تطوير سياسات التعليم والتقييم بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتعزيز دور أولياء الأمور كشركاء أساسيين في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم والاستفادة منها في تحسين التجربة التعليمية المستقبلية.

• الاستبيان يتضمن مجموعة أسئلة تتناول وضوح الشرح المقدم من المدارس حول التجربة التعليمية الجديدة.