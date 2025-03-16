سؤال وجواب

تتساءل ولية أمر طالب: قدمت لطفلي في إحدى المدارس الخاصة وطالبوني بتوقيع عقد يتضمن العديد من الالتزامات على أولياء الأمور كشرط للقبول بالمدرسة، فهل هذا إجراء قانوني؟

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يجب على اﻟﻤدارس أن تطلب من أولياء الأمور توقيع عقد «ولي الأمر - اﻟﻤدرسة» قبل تسجيل أطفالهم، وسنوياً عند إعادة التسجيل، ويجب أن يحدد العقد التزامات كل طرف، ويطلب من أولياء الأمور قبول السياسات اﻟﻤدرسية كاملة، ويجب أن يشمل العقد ميثاق سلوك أولياء الأمور عند التفاعل مع مجتمع اﻟﻤدرسة، والاعتراف بقواعد سلوك الطلبة التي يتوقع من أولياء الأمور التأكد من التزام أطفالهم بها.