مدارس توفر مراجعات الطلبة للمواد الامتحانية المتبقية بكبسة زر

يستأنف طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في مختلف مدارس الدولة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد غد الاثنين، اذ يؤدي الطلبة الامتحانات في مادة الرياضيات لجميع الصفوف والمسارات التعليمية كافة.

ووفقًا للجدول الزمني، يختتم طلبة الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر سباق الامتحانات الاثنين 18 مارس الجاري، بما في ذلك طلبه الصف الثاني عشر المسار التطبيقي، في حين سينهي طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم يوم الثلاثاء 19 مارس، بمادة الأحياء.

في خطوة تهدف إلى تمكين الطلبة وتعزيز أدائهم الأكاديمي في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، تنظيم مدارس حكومية وخاصة حصص مراجعة شاملة عبر منصة “تيمز”، وذلك فور عودة الطلبة إلى منازلهم.

وتركز الحصص التي المتوفر للطلبة بكبسة زر إلى مراجعة أهم الموضوعات الدراسية التي تم تناولها خلال الفصل الدراسي، مع توفير بيئة تعليمية داعمة تساعد الطلبة على تحقيق أفضل النتائج في اختباراتهم النهائية.

وستكون المراجعات مخصصة للمواد الامتحانية المتبقية، حيث سيشرف على تقديمها نخبة من المعلمين، ويمكن للطلبة الانضمام إلى حصص المراجعة بسهولة عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل صف، والتي تم توفيرها لتسهيل الوصول الفوري دون تعقيدات، مما يتيح لهم فرصة المذاكرة الفعالة بكبسة زر.