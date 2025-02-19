مقابلات توظيف في 7 مجالات للمواطنين الباحثين عن عمل بالشارقة

تنظم دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع جامعة خورفكان، مقابلات توظيف في مقر الجامعة، تستهدف الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة، ممن تتوافق مؤهلاتهم مع الوظائف المتاحة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في دعم التوطين، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين.

وتشمل الوظائف المطروحة مجموعة من التخصصات في سبعة مجالات، تشمل الإدارة والموارد البشرية، وتقنية المعلومات والأمن الإلكتروني، والأمن والسلامة، إضافة إلى الشؤون المالية والمحاسبية، والتمريض، فضلاً عن تخصصات في الإعلام، وكذلك في التقنيات الصوتية، البالغ عددها 16 وظيفة، وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، عبدالله إبراهيم الزعابي، أن هذه المقابلات تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم الكوادر الوطنية، وتهيئتها للالتحاق بسوق العمل بفاعلية، بما يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز التوطين وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.

وأضاف أن التعاون مع جامعة خورفكان يعكس التزامنا تطوير بيئة وظيفية متكاملة، تتيح للباحثين عن عمل فرصاً تتناسب مع مؤهلاتهم، وتسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة، كما أننا نعمل من خلال هذه المبادرات على بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، لضمان توفير وظائف نوعية تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وتابع أنه انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز جاهزية المرشحين، ستسبق المقابلات جلسات توجيهية متخصصة، لتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، وتقديم أفضل الممارسات لاجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح، وتزويدهم بآليات التقييم، وأفضل السبل لإبراز مهاراتهم المهنية، ودعت الدائرة المرشحين إلى الاستفادة من الجلسات التوجيهية والمقابلات الوظيفية، استعداداً للانضمام إلى بيئات عمل متميزة تدعم تطورهم المهني، وبناءً على نتائج المقابلات سيتم اختيار المرشحين وفقاً لمتطلبات الجامعة لشغل الوظائف المطروحة.

عبدالله الزعابي:

. جلسات توجيهية متخصصة تسبق المقابلات، لتعريف المرشحين بمتطلبات سوق العمل، وتقديم أفضل الممارسات لاجتياز المقابلات.