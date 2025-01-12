باحثون بجامعة خليفة يطورون أدوات فحص ذكية لتشخيص أمراض الشبكية

طوّر فريق من الباحثين بجامعة خليفة أدوات فحص مبتكرة للكشف عن أمراض الشبكية باستخدام الأنظمة الذكية من خلال تقنيات التعلم الآلي ونماذجه، لفحص أمراض الشبكية، ومساعدة الأطباء في تحديد تشوهات الشبكية من خلال تكنولوجيات التصوير المتطوّرة.

وقال أستاذ علوم الحاسوب بجامعة خليفة، الأستاذ الدكتور نوفل ورغي: «يُقدّم دمج تقنيات التعلم الآلي في الرعاية الصحية إمكانات لا حصر لها بالتزامن مع تطورها المستمر، فقد تُحدث أدوات الفحص هذه ثورة في مجال طب العيون وتقدم حلولاً مبتكرة في ما يتعلق بالتشخيص المبكر والتعامل مع أمراض الشبكية من خلال التمكين من الكشف المبكر والتشخيص الدقيق». وأضاف: «النماذج المدربة على مجموعات واسعة من البيانات المتمثلة في صور الشبكية، أظهرت دقة ملحوظة في اكتشاف العلامات المبكرة لاعتلال الشبكية السكري حتى عندما لا تظهر أعراض على المريض، ويمكن تشخيص داء المياه الزرقاء مبكراً من خلال نماذج تحليل طبقة الألياف العصبية الشبكية، حيث يؤدي الضغط المتزايد في العين عند الإصابة بالمياه الزرقاء إلى إتلاف العصب البصري، ويمكن تقييم سمك طبقات الشبكية واكتشاف العلامات المبكرة للضرر من خلال نماذج الأنظمة الذكية هذه حتى قبل حدوث فقدان كبير في البصر».