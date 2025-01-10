"التربية" تستقبل طلبات مراجعة درجات الطلبة 10-14 يناير

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد استقبال طلبات مراجعة درجات الطلبة، إعادة النظر في تقدير درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، في مادة معينة والتحقق من سلامتها لطلبة الصفوف 3-12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري.

في وقت أنجزت "وزارة التربية" عملية إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، لجميع طلبة الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر في أيام 8و9و10 الجاري.

وأوضحت أن هذه الفرصة تتيح للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة الدرجات على تقدير درجة امتحان نهاية فصل دراسي وفقا المعايير وشروط وخلال فترة زمنية محددة من خلال المدارس مباشرة وعن طريق منصة IDH / رابط طلبات المراجعة.

مراجعة الدرجات

وأفادت الوزارة بأن طلبة الصف الثاني عشر بطلب المراجعة عن طريق منصة IDH الجزء الورقي (الكتابي) فقط للمواد ( اللغة العربية اللغة الإنجليزية - العلوم - الفيزياء - الرياضيات) عبر الرابط (https://idh.ese.gov.ae/complain).

وقالت إن طلبة الصفوف من الثالث وحتى الصف الحادي عشر، يتقدمون بطلب مراجعة الدرجات عن طريق المدرسة مباشرة، إذ أسندت إلى إدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات، والرد عليها في غضون 3 أيام عمل من تاريخ التقديم، بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية في الوزارة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.

ووضعت الوزارة مؤشر لقياس جودة وكفاءة الاستجابة لطلبات عدد حالات مراجعة الدرجات، وفق ثلاث مسارات تتضمن عدد حالات مراجعة الدرجات (المستلمة، والعالقة، والمغلقة )على مستوى الفرع المدرسي / المدرسة.

ضوابط التقديم

ووفقا لضوابط تقديم طلبات مراجعة الدرجات، ينبغي أن يكون التسجيل عن طريق رقم الطالب، ورقم هوية الطالب، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة (متوفر عدة اختيارات)، ومن المقرر أن يكون هناك لجنة مختصة في كل مدرسة برئاسة المدير، للرد على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور فيما يخص النتائج.

ويركز عمل اللجنة على مراجعة الطلبات والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ورفعها للإدارة المعنية في المؤسسة لبحث محتواها والتأكد من مضمون الشكوى وصحتها، ثم يتم الرد على التظلم ويرسل إلى إدارة المدرسة التي تبلغ بدورها ولي الأمر بالنتيجة.

عملية المراجعة

وتتم عملية مراجعة النتائج بين إدارة المدرسة والوزارة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر الوزارة أو فروعها، وستتواصل الوزارة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.

وحددت الوزارة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «A» من المواد الدراسية.

4 فئات طلابية

وتشمل معايير التقدّم أربع فئات من الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

استثناءات

ويستثني قرار مراجعة الدرجات ثمانية أنواع من الطلبات تضم طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «A» و«B» والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث.