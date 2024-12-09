مدارس الشارقة الخاصة تحصد مراكز متقدمة في اختبار «TIMSS»

حصدت مدارس الشارقة الخاصة نتائج متميزة باختبار دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم «TIMSS»، في دورته لعام 2023، وحققت مراتب إيجابية تعكس تفوقها على المستويين الوطني والإقليمي، حيث جاءت هذه النتائج كجزء من تقرير دولي للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) بملتقى إعلان النتائج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي أقيم بمتحف المستقبل في دبي.

وتعدّ دراسة «TIMSS» إحدى المبادرات الدولية المرموقة التي تقيّم أداء الطلبة بالرياضيات والعلوم، تشارك فيها دول عديدة بهدف مقارنة مستوى التعليم عالمياً، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير مخرجاته.

وتضمنت عينة الدراسة في مدارس الشارقة الخاصة 5567 طالباً وطالبة بالصف الرابع، يمثلون 116 مدرسة، و4630 طالباً وطالبة بالصف الثامن يمثلون 108 مدارس، من كل المناهج التي تعتمد اللغة العربية أو الإنجليزية بالتدريس.

وبيّنت النتائج تقدماً ملحوظاً لمدارس الشارقة، حيث احتلت المرتبة 29 عالمياً في الرياضيات، و28 عالمياً في العلوم للصف الرابع، من بين 72 نظاماً تعليمياً، وسجلت إنجازاً مشرفاً في الصف الثامن، حيث حققت المرتبة الـ10 عالمياً في الرياضيات، والـ13 عالمياً في العلوم.

وأظهرت النتائج أن 51 مدرسة خاصة في إمارة الشارقة حصلت على معدل يفوق نتائج المعدل الدولي للصف الرابع في مادة الرياضيات، و38 مدرسة أعلى من المعدل الدولي في مادة العلوم، أما في ما يتعلق بنتائج الصف الثامن، فقد حققت 35 مدرسة أعلى من المعدل الدولي لمادتَي الرياضيات والعلوم.

وأكدت الدراسة حصول أربع مدارس من مدارس الشارقة الخاصة على تصنيف «المعيار الدولي المتقدم» في مادتَي العلوم والرياضيات للصف الرابع، وحصلت 20 مدرسة على تصنيف «المعيار الدولي العالي» في مادة الرياضيات للصف الرابع، و64 مدرسة على تصنيف «المعيار الدولي المتوسط» في مادة العلوم للصف الرابع، و54 مدرسة بمادة الرياضيات للصف الثامن.

وعبّرت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، عن فخرها بما حققته مدارس الشارقة الخاصة، ووجهت التهنئة للمدارس المشاركة في الاختبارات، وأشادت بالجهود المخلصة التي تبذلها الهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس الخاصة، إضافة إلى جهود الطلبة وذويهم، وبدعم هيئة الشارقة للتعليم الخاص التي أسهمت بهذا الإنجاز.

واعتبرت في تصريحات صحافية، أمس، ما وصل إليه التعليم في الإمارة نتيجة للدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.