الإمارات الأولى عربياً في نتائج دراسة «TIMSS»

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج متقدمة في دراسة (TIMSS) 2023، حيث احتلت الإمارات المركز الأول عربياً في الدراسة التي تقيس مدى تقدم الطلبة في الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات، وشارك في الدراسة التي تعقد كل أربع سنوات أكثر من 64 دولة من مختلف دول العالم.

جاء ذلك، خلال ملتقى إعلان نتائج دول العالم ودول مجلس التعاون في دراسة TIMSS) 2023)، الذي استضافته وزارة التربية والتعليم لأول مرة في متحف المستقبل بدبي، حيث أعلنت الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي نتائج الدراسة الخاصة بدول العالم عبر بث مباشر مع كل الدول المشاركة في الدراسة، بحضور قادة الجهات التعليمية في دولة الإمارات بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إضافة إلى عدد من الوفود من جامعة بوسطن الأميركية ومكتب التربية العربي لدول الخليج الذي يعتبر شريكاً رئيساً في الملتقى، ووفود من دول الخليج العربي وعدد من مديري المدارس الحكومية والخاصة ومديري النطاق.

وهنّأت وزيرة التربية والتعليم سارة الأميري، طلبة الإمارات على ما حققوه من نتائج مميزة في دراسة TIMSS، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتحسين أداء الدولة في مختلف الدراسات الدولية والمعيارية ذات الصلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى الأهمية البالغة لهذه الدراسات التي تحظى باهتمام عالمي كبير، حيث تُعد أداة رئيسة لرصد مدى تطور المنظومات التعليمية على مستوى العالم، وتحديد الاتجاهات الاستراتيجية اللازمة لدفع عجلة التطوير.

وأوضحت الوزيرة أن النتائج أظهرت تقدماً ملحوظاً تجاوز المتوسط العالمي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، والتي بلغ عددها 750 مدرسة مشاركة في هذه الدراسة، مؤكدةً أن دولة الإمارات تأتي من بين ثلاث دول فقط حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج مادة العلوم من بين كل الدول المشاركة، الأمر الذي يعكس تطوراً ملموساً في جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي للطلبة، في إطار رؤية الوزارة لتحقيق ريادة تعليمية عالمية.

وبيّنت الأميري أن وزارة التربية والتعليم عملت بالتعاون مع كل الفرق المختصة على تعزيز مهارات الطلبة في مجالات العلوم والرياضيات والارتقاء بتنافسيتهم على المستوى العالمي، بما ينسجم مع خطط ومستهدفات دولة الإمارات المرتبطة بقطاع التعليم، لافتة إلى أن تحسن نتائج قطاع التعليم في مختلف المؤشرات الدولية المرتبطة ذات الصلة يعتبر من الموجهات الرئيسة في استراتيجية الوزارة وأولوياتها خلال المراحل المقبلة.

وسجل أداء طلبة دولة الإمارات في دورة 2023 قفزة نوعية، بالمقارنة مع نتائج دراسة TIMSS لعام 2019، حيث ارتفع أداء طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات بمقدار 17 نقطة، وفي مادة العلوم بمقدار 22 نقطة. أما في الصف الثامن، فقد شهد الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة قدرها 15 نقطة في مادة الرياضيات و14 نقطة في مادة العلوم.

وتضمن الملتقى الذي عقد على مدار يومين بتاريخ 4 و5 ديسمبر الجاري مناقشة النتائج الخاصة بدول الخليج، والمبادرات التي قامت بها كل دولة لرفع مستوى الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، إلى جانب إعلان نتائج بقية دول العالم.