«التعليم العالي» تعتمد معدلات قبول الطلبة في 5 تخصصات جامعية

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معدلات قبول الطلبة في خمسة تخصصات بمؤسسات التعليم العالي، تضم: الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والقانون.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إنها حددت معايير استرشادية لقيد وقبول الطلبة في برامج الجامعات لدرجات البكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم، والمؤهلات الجزئية، ووحدات التعلم القصيرة التي تمثل المستويات 4 و5 في الإطار الوطني للمؤهلات.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة في القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024، أن مؤسسات التعليم العالي تلتزم تحديد معايير القبول في برامجها لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، ووحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 في الإطار الوطني للمؤهلات)، ويكون لها في سبيل ذلك الاسترشاد بالمعايير المرفقة بالقرار.

وذكرت الوزارة أنها اعتمدت معدلات قبول الطلبة في خمسة تخصصات في مؤسسات التعليم العالي تضم، الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والقانون، إذ حددت المعايير الاسترشادية للقبول، على أن تلتزم الجامعات تحديد معايير القبول في برامجها المعتمدة وفقاً للمعايير الاسترشادية التي وضعتها الوزارة.

وحددت الوزارة في القرار الوزاري درجات استرشادية لقبول الطلبة في الجامعات، حيث يتطلب الالتحاق ببرامج درجة البكالوريوس، حصول الطالب على 80% في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة، مقابل 70% عند الالتحاق للحصول على درجة الدبلوم العالي و(الدبلوم)، فيما لم تحدد الوزارة معايير استرشادية للمؤهلات الجزئية ووحدات التعلم القصيرة التي تمثل المستويين 4 و5 في مؤسسات التعليم العالي.

ووضعت الوزارة مساراً استرشادياً، باستخدام درجات الثانوية العامة في المواد الدراسية ذات الصلة بالتخصصات الجامعية التي تضم الطب والهندسة والقانون، إذ ينبغي حصول الطالب على معدل 90% في الرياضيات، و90% في مادتين من (الكيمياء والفيزياء والأحياء) في الثانوية، لكي يتمكن من الالتحاق بدراسة الطب وطب الأسنان.

بينما ألزمت الوزارة الطالب الحصول على 80% في الرياضيات، و80% في مادتين من (الكيمياء والفيزياء والأحياء) في الثانوية، ليتمكن من الدراسة في كليات الصيدلة، وفي حال رغبة الطالب في دراسة الهندسة فينبغي أن يحصل على 80% في الرياضيات والفيزياء، و80% في واحدة من (الكيمياء والأحياء) في الثانوية، موضحة أن دراسة القانون تتطلب حصول الطالب على معدل 70% في الرياضيات في مواد الثانوية.

ولم تقرّ الوزارة أي درجات استرشادية لبعض التخصصات، أبرزها التكنولوجيا والتقنية، والعلوم الطبيعية، والأعمال والدراسات الإنسانية، إضافة إلى المحاسبة المالية والاقتصاد.

ومنح القرار الوزاري الصلاحيات لوكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإصدار القرارات والتعاميم والضوابط التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وقالت الوزارة ضمن إرشاداتها العامة للجامعات، إن جميع مستويات الدرجات العلمية جاءت وفقاً للمنظومة الوطنية للمؤهلات 2024، ويلزم لقبول الطالب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه، الحصول على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه وفق المنظومة.

ولفتت إلى أن درجات الثانوية العامة الاسترشادية المذكورة، هي درجات شهادة المناهج التعليمية في الإمارات العربية المتحدة في المسار المتقدم وما يعادلها، وفق المصفوفة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.

وشددت على أنه لا يلزم على الجامعات تحديد حد أدنى إجمالي من معدل درجات الثانوية العامة، وغير مطلوب من الطلاب الذين درسوا مناهج تعليمية غير تابعة لوزارة التربية والتعليم، إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية إذا كان المنهاج يدرس باللغة الإنجليزية.

وقالت الوزارة، إنه «يمكن للطلاب الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم، إثبات الكفاءة من خلال اجتياز اختبارات قياسية دولية، وفق ما تحدده الجامعة، ويمكن للطلاب الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم، إثبات الكفاءة في المواد ذات الصلة بالتخصص وفق ما تحدده الجامعة».

وأضافت الوزارة: «يمكن للجامعات قبول الطلاب قبولاً مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية أو استدراكية تقدمها للطالب، التخصصات الأخرى بخلاف الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والقانون، لا تشترط حداً أدنى من المتطلبات الخاصة بالمواد الدراسية».

وأفادت الوزارة بأنه يُلغى القرار رقم (30) لسنة 2023 بشأن معايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.