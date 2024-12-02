«التربية»: «صفر» وحرمان من «الاختبار التعويضي» عقوبة «الغش» في الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم عدداً من العقوبات المشددة على الطالب الذي يخلّ بنظام الامتحانات، سواء بارتكاب واقعة الغش، أو مساعدة الآخرين على الغش، أو إتلاف ورقة الاختبار بطريقة مُتعمّدة، وذلك في إطار جهودها للتصدي لأي مخالفات أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي انطلقت في 27 من نوفمبر الماضي، وتستمر إلى 12 من ديسمبر الجاري.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في فيديو توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه في حال رصد قيام طالب بالإخلال بنظام الاختبارات، سواء بارتكاب واقعة الغش، أو مساعدة الآخرين عليه، أو إتلاف ورقة الاختبار بطريقة متعمدة، يحصل الطالب على درجة «صفر» في المادة الدراسية، مع خصم 12 درجة من درجات السلوك، إضافة إلى حرمانه من دخول الامتحان التعويضي، واستدعاء ولي الأمر بشكل فوري.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حال تكرار الواقعة، سيتم احتساب درجة صفر في جميع المواد للطالب المتورط، داعية إلى الالتزام باللوائح والسياسات الصادرة من قِبلها لحماية الطلبة، بما يضمن لهم النجاح وعدم التعرّض لأي مخالفات أو عقوبات.

واستعرضت الوزارة عدداً من الإرشادات السلوكية الواجب اتباعها أثناء اختبارات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنه قبل دخول قاعة الاختبارات يجب ترك أي أجهزة إلكترونية أو مواد مطبوعة غير مصرح بدخولها مع الطالب في الخارج، والتأكد من الجلوس في المقاعد المخصصة لكل طالب.

ودعت إلى قراءة قواعد الاختبار للتأكد من تطبيقها بشكل سليم، فيما يُمنع طوال فترة الاختبار استخدام أي إشارة أو محاولة للتواصل مع الزملاء في القاعة، لافتة إلى أنه لا مجال لتبادل القصاصات الورقية أو استخدام أي وسيلة لتبادل المعلومات مع الآخرين.

وأوضحت الوزارة أنه بمجرد الخروج من القاعة، يُمنع تبادل ولو جزءاً من الأسئلة على منصات التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من مخالفة قد تُعرّض الطالب للعقوبة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الممارسات السلوكية يحمي الطلبة ويضمن لهم النجاح.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بالزيّ المدرسي الرسمي، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال تأدية الامتحانات، موضحة أن الامتحانات تطبق ورقياً وإلكترونياً بحسب المادة والصف (للصفوف من الخامس إلى الـ12)، بالحضور إلى المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة.

في سياق متصل، اعتمدت الوزارة، أخيراً، الجدولة الزمنية لأكاديمية تمكين الرقمية للفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025، تنفيذاً لخطة دعم الطلبة، وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، وذلك في إطار الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وتستمر حصص أكاديمية تمكين الرقمية إلى 11 ديسمبر الجاري، علماً بأن اليوم الواحد ينقسم إلى ثلاث فترات تدريبية، تبدأ من الساعة 4:00 إلى 5:30، ومن 6:00 إلى 7:30، ومن 8:00 إلى 9:30، وعممت الوزارة جداول الأكاديمية، وأسماء المدارس التي ستنفذ الحصص، وأسماء مديري النطاق والمعلمين المعنيين بالتدريب.