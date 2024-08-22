خطة لتأمين عودة الطلاب إلى مدارس أبوظبي

أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد (2024-2025)، بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق. وأكدت شرطة أبوظبي أن إداراتها المختصة أكملت جاهزيتها لدعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الجميع. وأعد قطاع الأمن الجنائي برنامجاً توعوياً ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة.

وتشمل الخطة تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة.

كما تنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة برنامج توعية للوقاية من الجريمة وتعزيز الثقافة المرورية تزامناً مع بدء العام الدراسي، يتم من خلاله نشر رسائل وأفلام توعية متنوعة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على تعزيز توعية الجمهور بحماية أبنائهم من الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها، وحثهم على متابعة أبنائهم.

كما توجه الإدارة رسائل متنوعة للسائقين لتوعيتهم بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، إلى جانب حثهم على التعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث.