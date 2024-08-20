بث مباشر للمؤتمر الصحافي المنعقد حالياً الخاص باستعدادات العودة للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري: جاهزية مدارسنا للعام الدراسي الجديد بنسبة 100%.

الأميري: زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% والامتحان التحريري 60%.

الأميري: انطلاق العام الدراسي الجديد تحت عنوان "من طالب إلى قائد".

وكيل وزارة التربية، محمد القاسم: افتتاح 25 مدرسة جديدة تدخل الميدان العام الدراسي الجديد.