اعتماد 480 منحة دراسية في الجامعة القاسمية

أعلن مجلس أمناء الجامعة القاسمية برئاسة جمال سالم الطريفي، اعتماد 480 منحة دراسية للعام الأكاديمي 2024-2025.

وتأتي المنح بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة.

ومن شأن المنح التي يحرص سموه على أن يخصصها للدارسين من شتى أقطار العالم، أن توفر تعليماً نوعياً يتواكب مع رؤية سموه في تأسيس الجامعة القاسمية.

وتستقبل الجامعة القاسمية في العام الأكاديمي الجديد الدارسين بعد أن ازداد عدد جنسيات طلبتها فأصبح 127 جنسية، يمثلون أكثر من نصف دول العالم، وهذا التنوع يعكس الجهود المستمرة للجامعة في استقطاب الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متميزة، وسط تنوع عالمي من المقبولين في كلياتها، وهي الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية، والاقتصاد والإدارة، والاتصال، وكلية القرآن الكريم.

وأشار الطريفي إلى أن الجامعة القاسمية تسعى لأن تكون مركزاً رائداً في التعليم العالي والبحث العلمي، وجسراً يربط بين الثقافات المختلفة، من خلال استقطاب المتميزين من دول العالم، وتزويدهم بالعلوم والمعارف طوال سنوات الدراسة، من خلال المناهج والبرامج التعليمية الأكاديمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد مواصلة الجامعة رسالتها في إعداد الطلبة لخوض المستقبل بثقة وكفاءة وتعايش واعتدال، من خلال تقديم برامج أكاديمية متطورة تحقق أعلى معايير جودة التعليم الحديث، لأنها تُعِدّ خريجيها سفراء لها في أوطانهم، مشيراً إلى أن الخريجين يعودون إلى مجتمعاتهم مزودين بالمعرفة والمهارات التي اكتسبوها، ليشاركوا بفاعلية في نشر العلوم والإسهام في بناء مجتمعاتهم، وبذلك تُمثّل الجامعة القاسمية أنموذجاً متميزاً للتفوق الأكاديمي والتأثير الإيجابي العالمي.