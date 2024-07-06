«دبي الخيرية» تؤكد استعدادها لدعم أوائل الثانوية العامة مالياً

أعلنت جمعية دبي الخيرية استعدادها التام لتقديم الدعم المالي، لأوائل الثانوية العامة الذين تم تكريمهم بتلقيهم منحاً دراسية من الجامعات داخل الدولة، والذين تواجههم تحديات في استكمال سداد بقية مصروفات هذه المنح الدراسية، طبقاً لشروط الجمعية في تقديم الدعم والمساعدة المالية، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية توفير فرصة التعليم للطلاب، خاصة المتفوقين منهم.

وهنأت الجمعية الطلبة الأوائل في الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالتفوق الدراسي، وعبرت عن فخرها بنجاحهم وتفوقهم، الذي جاء نتيجة الجد والمثابرة التي قدموها خلال عامهم الدراسي الحافل بالتحديات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح شخصي، بل هو إسهام فعال في بناء المستقبل، وتمنت لهم مستقبلاً مشرقاً مملوءاً بالنجاحات الباهرة خلال دراستهم الجامعية.

كما عبرت عن مشاركتها أوائل الثانوية العامة مشاعر الفرحة والفخر بتلقي تهنئة وهدية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لتفوقهم خلال العام الدراسي 2023-2024.