أصحاب الهمم.. قصص مضيئة في مسيرة «تحدي القراءة العربي»

استأثر طلبة الإمارات من فئة أصحاب الهمم بالأضواء خلال تصفيات الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» على مستوى الدولة، وصولاً إلى الحفل الختامي وتتويج الفائزين، وكانوا نماذج تُحتذى في قوة الإرادة والمثابرة والثقة بالنفس.

وكشفت المنافسة بين الثلاثة الأوائل على مستوى الدولة عن مستويات لافتة في الاجتهاد والتحصيل والقراءة المكثفة المعمقة، والقدرة على الاستيعاب، والتعبير عن الأفكار بدقة كبيرة.

وكتب طلاب وطالبات الإمارات من فئة أصحاب الهمم أسماءهم بحروف مضيئة، وكانوا خلال الدورة الثامنة عنواناً للتفاؤل والثقة بقدرة هذا الجيل على الارتقاء بالواقع المعرفي والثقافي، وتحقيق إنجازات كبرى تعود بالخير على مجتمعهم.