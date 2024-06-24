«مزحة إكس» تحوّل حفل تخرج مدرسة خاصة إلى حدث استثنائي أشبه بالكرنفال

تحوّل حفل تخرج لطلبة الصف الـ12 بمدرسة الزهور الأميركية الخاصة في الشارقة إلى احتفالية استثنائية، بسبب تدوينة لولي أمر أحد الطلبة، قال فيها الوالد إبراهيم الشامسي، الشهير على منصة «إكس» بحساب «دايفر»، مازحاً: «مدرسة ولدي في الشارقة، التخريج في مركز دبي التجاري العالمي، ليش؟! بتخرجون محمد العبار».

ولم تمض دقائق قليلة على التدوينة حتى حصل الابن الخريج على عرض وظيفي من مؤسس شركة «إعمار» العقارية، محمد العبار.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، التي أوفت بوعدها في تغطية حفل التخرج، الذي نُقل تلفزيونياً كذلك، وحضره المئات من الأقارب والأصدقاء والضيوف المتحمسين للواقعة: «كانت مزحة، لكنها قوبلت برد فعل استثنائي، يعكس قوة (السوشيال ميديا)، ومتانة المجتمع الإماراتي الذي تفاعل بشكل مؤثر ورائع، وحظي ابني بعروض عمل ودعوات من شركات كبرى وهدايا».

وأضاف أنه من المؤثرين على منصة «إكس»، ويحظى حسابه بكثير من المتابعين، لكنها كانت التدوينة الأهم في حياته، لأنها تتعلق بابنه، منوهاً برد فعل مؤسس شركة إعمار العقارية، رجل الأعمال محمد العبار، الذي أكد له أن الشركة مفتوحة لابنه بعد تخرجه في الجامعة.

وأكد أن هذا يوم استثنائي في حياته، وكان سيحضر التخرج في أي مكان يحدد للحفل، لكنه اعتاد المزاح والتهكم عبر حسابه، ولم يتخيل أن تحظى المزحة بهذا القدر من الاهتمام.

وأشار إلى أن ابنه أحمد إبراهيم الشامسي يعتزم دراسة الطيران، لأنه يتمنى الالتحاق بـ«طيران الإمارات»، وهو لا يتدخل بشكل عام في قراراته، معرباً عن سعادته بالاهتمام الكبير بالحفل بعد تدوينته، إذ سادت حالة بهجة واحتفالية أشبه بالكرنفال.

وكان الشامسي ذكر لـ«الإمارات اليوم» أنه تلقّى اتصالاً شخصياً من نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالرحمن عبيد أبوالشوارب، الذي وعده بتنظيم حفل تخرج رائع. كما قدمت كل من شركتي «اتصالات من إي آند» و«دو» باقة بيانات ورقماً مميزاً كهدية تخرج لابنه أحمد.

وتابع الأب: «تفاعل متحف المستقبل مع تدوينتي أيضاً، قائلاً: (بما أن تخرج ولدكم بيكون قريب منا، شو رأيكم يمر المتحف هو وأصدقاؤه ويتصورون أجمل صورة تخرج تذكارية في أجمل مبنى على وجه الأرض)».

وقال الشامسي إن محطة وقود الإمارات قدمت لابنه أحمد الفئة الذهبية في تطبيق «إمكان»، إلى جانب عرض برنامج تدريبي تقني من «دبي الرقمية»، فضلاً عن تقديم «قمة المليار متابع» دعوة خاصة وسنوية لأحمد، علاوة على تقديم «مدينة إكسبو دبي» دخولاً مجانياً وصوراً تذكارية.

بدوره، قال الطالب أحمد إبراهيم الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إنه فوجئ برد الفعل بعد تغريدة والده عبر «إكس»، لكنه بلا شك كان سعيداً بالاهتمام، وتحول حفل التخرج إلى حدث رائع، انعكس عليه وعلى زملائه إيجاباً.

تفاعل «الإمارات اليوم»

تفاعلت «الإمارات اليوم» مع تدوينة الوالد إبراهيم الشامسي، الشهير على منصة «إكس» بحساب «دايفر»، من خلال عرضها تغطية حفل التخرج، الأمر الذي نوه إليه الشامسي بقوله إنها ليست المرة الأولى التي يحظى فيها بدعم الصحيفة، حيث إنها قامت بتكريمه في عام 2012 بجائزة «شخصية أغسطس»، لإنقاذه رضيعة من مركبة مسروقة.

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الطالب أحمد الشامسي:

. فوجئت برد الفعل بعد تغريدة والدي، لكني بلا شك كنت سعيداً بالاهتمام، وتحول حفل التخرج إلى حدث رائع، انعكس إيجاباً عليّ وعلى زملائي.

الوالد إبراهيم الشامسي:

. هذا يوم استثنائي في حياتي، وكنت سأحضر التخرج في أي مكان يحدد للحفل، لكني اعتدت المزاح والتهكم عبر حسابي في منصة «إكس».

. الطالب أحمد الشامسي يعتزم دراسة الطيران ويتمنى الالتحاق بـ«طيران الإمارات».