77 جامعة تشارك في مسابقة بحوث وابتكارات الطلبة

أعلنت جامعة أبوظبي عن تلقي مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات» نحو 600 بحث علمي من 77 جامعة من 12 دولة.

وتُعد المسابقة التجمع الأكبر من نوعه للبحث العلمي لطلبة البكالوريوس في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالنسخة الـ11 من المسابقة في الـ23 من الشهر الجاري، بحضور ما يزيد على 1200 ضيف ومسؤول تعليمي.

وتهدف المسابقة إلى بناء ثقافة قائمة على طرح التساؤلات واستكشاف الموضوعات والتفكير النقدي، والبحث عن الإجابات والحلول بطريقة منهجية ومستقلة، وتطوير مهارات العمل وتعزيز فرص الطلبة في التوظيف من خلال الارتقاء بقدراتهم الإبداعية، وبالتالي الوصول إلى جيل جديد من الباحثين والمبتكرين ورجال الأعمال.

وشهدت المسابقة هذا العام إدراج خمسة مجالات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وهندسة الطيران والفضاء والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والقانون، وعلوم التغذية والأغذية، وستحصل الفرق الثلاثة الأولى الفائزة في مسار الابتكار على التوجيه والإرشاد المتخصص في مجال ريادة الأعمال مع إمكانية الوصول إلى مركز احتضان المشاريع المبتكرة في جامعة أبوظبي، والحصول على دعم مالي، إذ يصل إجمالي جوائز المسار البحثي إلى أكثر من 350 ألف درهم إماراتي، كما ستقدم الجامعة إلى الفائزين الثلاثة الأوائل في كل تخصص جوائز مالية.