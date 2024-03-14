تباين آراء طلبة الـ 12 حول مستوى أسئلة امتحان «الرياضيات»

استهلّ طلبة الصف الـ12 بمختلف المسارات في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، أمس، بمادة الرياضيات، وتباينت آراؤهم حول الورقة الامتحانية ومستوى الأسئلة.

وقال طلبة لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجان الامتحانية، شهدت حالة انضباط كبيرة، حيث وفر المراقبون أجواءً مناسبة لهم حتى يستطيعوا الإجابة عن الأسئلة، مشيرين إلى أن المراقبين حرصوا على التأكد من عدم اصطحاب الطلبة الهواتف المتحركة والأجهزة الذكية، مثل الساعات الذكية، والسماعات.

واعتبر الطلبة عبدالله أحمد، وتامر جلال، وهاني يوسف، أن الأسئلة اشتملت على العديد من الجزئيات الصعبة، وكانت تحتاج إلى وقت أطول لحلّها، خصوصاً في الجزء الكتابي من الاختبار، فيما رأى طلبة آخرون أن الاختبار يتناسب مع مختلف المهارات المتقدمة التي تضمنها المنهاج خلال الفصل الثاني، والتي ساعدهم معلموهم على اكتسابها، موضحين أن الامتحان تضمن أسئلة تتطلب مهارات في الحل والتفكير غير النمطي.

وذكر الطلبة محمود عثمان، وخلود جمال، وعمر ياسين، أن أسئلة امتحان الرياضيات الكتابي جاءت أصعب من الإلكتروني، كما جاء جزء كبير من الورقة الامتحانية يحاكي مهارات التفكير المتقدمة، في حين راعى الاختبار الإلكتروني جميع المستويات الدراسية للطلبة، ومع ذلك، فإنه لا يتيح لهم فرص تحقيق الدرجات النهائية أو التفوق فيه.

وبدأ امتحان الطلبة في الجزء الكتابي الساعة الـ12 ظهراً لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، والجزء الإلكتروني من الساعة الواحدة والنصف لغاية الثانية والنصف بعد الظهر.

ووجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الإدارات المدرسية قبل بدء الاختبارات، بالتأكد من أن عدد الطلبة في قاعات الاختبارات لا يتجاوز الـ25 طالباً، إلا في القاعات الكبيرة، والتأكد من توافر معايير الجودة الخاصة بقاعات الاختبار.

ويقدم الطلبة، اليوم الخميس، اختبار مادة اللغة الإنجليزية، الذي سيكون إلكترونياً بالكامل، ويؤدي الطلبة من الصف الثالث إلى الصف الـ12 امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، والتي تستمر حتى 22 من مارس الجاري.