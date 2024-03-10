5 مخاطر لاستخدام الهاتف أثناء القيادة

حذرت شرطة أبوظبي من خمسة مخاطر مترتبة على استخدام الهاتف أثناء القيادة، تشمل الحوادث الجسيمة، والانحراف المفاجئ، وتجاوز الإشارة الضوئية، وعدم الانتباه للمشاة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها.

وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة «لكم التعليق»، مقاطع فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق وعدم الانتباه. ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى «الالتزام بقواعد السلامة المرورية» وذلك بعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً إلى مفاجآت الطريق.

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وأوضحت أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت تبلغ 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

وشاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من الثالث إلى الثامن من مارس الجاري تحت شعار «قيادة بدون هاتف».

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية العميد محمود يوسف البلوشي، أهمية التعاون في تحقيق شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد على أرض الواقع من خلال الالتزام بالقيادة الآمنة وتجنب استخدام الهاتف سواء للرد على المكالمات أو تصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، حيث يؤدي استخدامه إلى فقدان التركيز على الطريق بسبب تخلي السائق عن الإمساك بعجلة القيادة، ما يؤدي إلى إبطاء سرعة المركبة أو انحرافها بين المسارات والتسبب في وقوع الحوادث المرورية.