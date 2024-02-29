فتح باب التسجيل للمواطنين للعام الدراسي 2025-2024

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للمواطنين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الإثنين الموافق الرابع من مارس 2024 ولغاية 15 مارس 2024.

وبينت المؤسسة أن التسجيل يستهدف الطلبة الملتحقين للمرة الأولى والراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة وللمنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة على ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور، إذ تتضمن عمليات المؤسسة التشغيلية التخطيط للنقل المدرسي، وتوفير الكتب الدراسية وغيرها.