«الإمارات للتعليم» تعتمد جدول الامتحانات التعويضية

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول الامتحانات التعويضية للطلبة من الثالث حتى الـ12، للمدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم. وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في 11 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته، لجميع المسارات التعليمية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيّبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، أو الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم من خلال منصة «IDH». وتطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، من خلال الحضور الواقعي للمدرسة، كما تطبّق ورقياً للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات في المدارس الحكومية، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبّق ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين العام والمتقدّم في المدارس الخاصة، من خلال الحضور الواقعي، ويطبّق اختبار اللغة الإنجليزية ورقياً وإلكترونياً لطلبة الصف الـ12.

وشدّدت المؤسسة على التزام الطلبة بالزي المدرسي.

وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف، للصفوف من الخامس حتى الـ12، من خلال الحضور الواقعي إلى المدرسة، لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

ويُقدّم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص، جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية. ويقدّم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التسامح، جميع الامتحانات وفق توجهات الفروع المدرسية.

ويستهل طلبة الـ12 امتحاناتهم بمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، بواقع فترتين للمادة الأولى، حيث تبدأ الفترة الأول لمادة العلوم من التاسعة حتى 10:30 صباحاً، للجزء الكتابي، والجزء الإلكتروني من 10:30 حتى 11:30 صباحاً، على أن تبدأ الفترة الثانية لامتحان الدراسات الاجتماعية من 12 حتى الثانية ظهراً. وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة الإنجليزية والأحياء في اليوم ذاته. وفي 13 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الرياضيات، وفي 14 من الشهر ذاته، يتقدّم الطلبة لامتحاني اللغة العربية والكيمياء/أحياء، ويختتمون امتحاناتهم في 15 من الشهر الجاري بمادة التربية الإسلامية.

• الامتحانات التعويضية تستهدف الطلبة الذين تغيّبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول أو الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال أداء الاختبارات.