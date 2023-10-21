امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تنطلق 24 نوفمبر

يخوض طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ثلاثة امتحانات من 24 نوفمبر إلى السابع من ديسمبر المقبلين، حسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري 2023-2024، والذي نشرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على موقعها الإلكتروني.

وبيّن التقويم أن الطلبة سيؤدون الامتحانات في مواد المجموعة B في 24 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 29 منه، تزامناً مع خوض الطلبة اختباراً تجريبياً قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

فيما يؤدي الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواد المجموعة A، التي ستبدأ في 24 نوفمبر المقبل وتستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل لمدة سبعة أيام، وستفصل بينها أربعة أيام بدون امتحانات، من 30 نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر، وتشمل إجازة يوم الشهيد، واليوم الوطني، وهي الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر المقبل.

وأوضح التقويم أن أيام التمدرس في الفصل الدراسي الأول تبلغ 67 يوماً، موزعة على أربعة أشهر، منذ انطلاق العام الدراسي الجاري في أغسطس الماضي، حتى نهاية الامتحانات في ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، منصة مبتكرة تستخدم خواص الذكاء الاصطناعي باسم «practice sets» ضمن حزمة برامج «غوغل للتعليم»، لتعزيز عملية التعلم داخل الصفوف الدراسية، ودعم المعلمين والطلاب لتحقيق أداء أفضل وتحسين جودة التعليم.

وأوضحت المؤسسة أن المنصة مصممة لاستخدام تلميحات من الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على التقييم الذاتي، وتصحيح عملهم ذاتياً، إضافة إلى أنها تدعم إدارة الفصول الدراسية، وطرق التدريس، والتعلم بالتبنّي، واستخدام وقت التدريس، وكذلك مشاركة الطلاب في التعلم، وتساعد المعلمين على تحويل محتوى التدريس الخاص بهم بسهولة إلى مهام تفاعلية، واستخدام أداة التصنيف التلقائي لتقليل وقت التقييم اليدوي.

وتُعرِّف المنصة المعلمين على المفاهيم التي يحتاج تدريسها إلى مزيد من الوقت، ومن يحتاج إلى دعم إضافي من الطلبة الموجودين داخل الصف، ما يمنحهم رؤى سريعة عن الأداء لتشكيل خطط الدروس المستقبلية. ويحصل الطلاب على تعليقات في الوقت الفعلي عند إكمال مجموعات التدريب، حتى يعرفوا ما إذا كانوا على المسار الصحيح. وفي حال مواجهة صعوبة في أي دروس، يمكنهم رؤية تلميحات تلقائية واقتراحات فيديو وشروح من مساعد الذكاء الاصطناعي.