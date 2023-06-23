امتحانات الإعادة لطلبة المدارس من 4 إلى 12 يوليو

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمنى لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي.

وتطبق الامتحانات ورقيا فقط للصف الرابع، فيما تطبق الامتحانات إلكترونيا للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، وتنطلق من 6 يوليو حتى 12 من الشهر ذاته.

وحددت المؤسسة 11 موجها لتطبيق امتحانات الإعادة، منها أن يطبق امتحان الإعادة على الصفوف من 4 حتى 12 للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.

وتطبق الاختبارات ورقيا للصف الرابع فقط من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، كما تطبق الاختبارات إلكترونيا للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، كما يقدم طلب الصف الثاني عشر المسجلين بالمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف و تنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

وحددت الشروط أنه يسمح التقدم للامتحان (عن بعد) لأصحاب الأعذار المقبولة والمرضية من خارج وداخل الدولة ومراكز الرعاية وغيرهم من الحالات وذلك بعد أخذ موافقة منسق الدعم في الفرع المدرسي وتسلم تذكرة الاختبار بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان وذلك للصفوف من خامس حتى الثاني عشر، أما بالنسبة للصف الرابع يسمح التقدم للامتحان عن بعد في حالات خاصة المرضية ولأصحاب الأعذار وحسب الكشوف المعتمدة من الفروع المدرسية.



‏وشددت المؤسسة على أهمية إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بالطالب إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبار وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي ولفتت المؤسسة إلى أن فقرات الأسئلة غير محددة بزمن ويسمح للطالب العودة للمراجعة إلى الأسئلة قبل تسليم الاختبار كما يسمح بالخروج من قاعة الاختبار بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

وحددت المؤسسة الامتحانات على فترتين الفترة الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحا، أما الفترة الثانية من 11 حتى 1 ظهرا، فيما حددت فترة واحدة فقط للاختبار يوم الجمعة من 8:30 حتى 10:30 صباحا.



