طلبة الـ 12: أسئلة امتحاني «الكيمياء» و«الأحياء» شاملة للمنهاج

اختتم، أمس، طلبة الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة للمسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة)، امتحانات نهاية العام بمادتي الكيمياء والأحياء، حيث أبدى طلبة سعادتهم بسهولة الامتحانين.

وأكدوا أن الأسئلة جاءت متنوعة وشاملة للمنهاج، ولم تخرج عن الهيكل التعليمي، وموزعة على 22 سؤالاً وعُقد الاختبار إلكترونياً فقط.

وأكدت إدارات مدرسية حكومية وخاصة تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، أن امتحان المادتين راعى الفروق الفردية بين الطلبة وتميزت الأسئلة بالعموم والشمولية للمنهاج ولم تتضمن أي صعوبات، فضلاً عن مراعاتها جميع مستويات الطلاب بشكل واضح.

بدورها، أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنه سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو وفقاً للحلقات الدراسية، مشيرة إلى أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 و23 يونيو للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول، فيما حددت المؤسسة الفترة ما بين 6 و12 يوليو لامتحانات الإعادة وسيتم الإعلان عن نتائجها في 13 و14 يوليو.

وتستهدف امتحانات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية من مواد المجموعة A النظرية.

وتستهدف الامتحانات التعويضية الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، أو الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال أداء الاختبارات، وتم حصر بياناتهم من خلال منصة IDH.

ويستهل طلبة الـ12 امتحانات الإعادة بمادتي الرياضيات والتربية الإسلامية، بواقع فترتين للمادة الأولى، حيث تبدأ الفترة الأولى لمادة الرياضيات من 8:30 حتى 11 صباحاً، مقسمة إلى الجزء الكتابي من 8:30 حتى 9:30 صباحاً، والجزء الإلكتروني من 9:30 حتى 11 صباحاً، على أن تبدأ الفترة الثانية لامتحان التربية الإسلامية من 11:30 حتى 1:30 ظهراً.