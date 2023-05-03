31 الجاري إعلان أسماء الطلبة المواطنين المقبولين في «البعثات»

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن إعلان القائمة النهائية للمقبولين في برنامج البعثات للفصل الدراسي الأول «خريف 2023»، سيكون يوم 31 من مايو الجاري، بعد استكمال جميع نواقص طلبات التقدم للعام الدراسي 2023-2024، خلال أبريل الماضي.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون المتقدم لطلب بعثة خارجية للدراسات الجامعية من الحاصلين على الثانوية العامة، مستوفياً للشروط العامة للابتعاث، وألا يقل عمر الطالب عن 17 سنة، وألا يزيد على 20 سنة، وألا يكون مضى على تخرج الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على سنتين، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بحيث يكون طالب المسار العام والمسار التقني العام حاصلاً 90% فما فوق، والمسار المتقدم، والمسار التقني المتقدم، ومنهاج (SABIS) حاصلاً على 85% فما فوق، ومسار النخبة والعلوم المتقدمة 80% فما فوق.

واشترطت في الطلبة المتقدمين للبعثات من الدارسين للمنهاج البريطاني إكمال خمس مواد (IGCSE GCSE) بتقدير B أو أعلى، ومادتين (AS/A levels) بتقدير C أو أعلى، ودراسة المواد العلمية ذات الصلة، واشترطت للطلبة الدارسين لمنهاج البكالوريا الدولية الحصول على دبلوم البكالوريا الدولية بمعدل 30 أو أعلى، ودراسة المواد العلمية ذات الصلة، واشترطت للطلبة الدارسين للمنهاج الأمريكي الحصول على 90% فما فوق، والحصول على مجموع كلي في امتحان «سات» لا يقل عن 1200.

وحدّدت الوزارة ست فئات من الطلبة الإماراتيين المؤهلين للتقدّم لبرنامج البعثات للدراسة خارج الدولة، تضم هذه الفئات خريجي الثانوية العامة للعام الجاري، وخريجي الثانوية للسنوات السابقة (ثانوية عامة سنتان بحد أقصى) لدراسة البكالوريوس، وحملة درجة البكالوريوس لدراسة الماجستير، وحملة درجة الماجستير لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقين بالدراسة (بكالوريوس، أو ماجستير، أو دكتوراه) الذين يرغبون في التحويل على بعثة الوزارة، وأخيراً طلبة برنامج التبادل.

وتضمنت عملية اختيار المبتعثين 10 اشتراطات وعدداً من المعايير، نظراً لتوفر مقاعد محدودة للابتعاث سنوياً، منها نتائج المتقدم الأكاديمية السابقة، ونتائجه في امتحانات القبول الجامعي، ومستوى الجامعة، ومدى الحاجة إلى التخصص المراد دراسته.

وينبغي أن يتم تقديم طلب الالتحاق ببرنامج البعثات في مدة لا تتجاوز الموعد النهائي المحدد على موقع الوزارة، ولن تُنظر الطلبات المقدمة بعد الموعد النهائي وإغلاق التسجيل.

ويجب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وملتحقاً بإحدى المؤسسات التعليمية داخل الدولة المعترف بها والمرخصة من قبل الوزارة، والمعتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي، وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول أكاديمي للدراسة في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، لدراسة فصل أو فصلين دراسيين متتاليين، على أن تكون مؤسسة التعليم العالي ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة.

ويكون التخصص المراد دراسته ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث ما عدا أمريكا وأستراليا، وأن تكون في إحدى الدول المحددة للابتعاث.

وتُعد هذه الشروط الحدود الدنيا للتأهل للتقديم على طلب البعثة، ولا يُعد تحقيق هذه الشروط ضماناً لاختيار المتقدم، ويجب على المتقدم تقديم طلب واحد فقط في فترة التسجيل للموسم.

• 6 فئات من الطلبة الإماراتيين المؤهلين للتقدّم لبرنامج البعثات للدراسة خارج الدولة.