إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني يبدأ اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني المحدد لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، الذي سيبدأ اعتباراً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل (28 أبريل الجاري).

وأكدت إعلان النتائج بحسب برمجة زمنية تمتد لأربعة أيام متتالية، إذ تُعلن نتائج طلبة الصف من الأول إلى الرابع، اليوم، يليها إعلان نتائج الصف من الخامس إلى الثامن غداً.

وسيتمكن طلبة الصف من التاسع إلى الحادي عشر من الحصول على النتائج الخميس المقبل، يتبع ذلك نتائج طلبة الصف الثاني عشر، الجمعة.

ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول إلى بوابة الطالب والضغط على صفحة النتائج للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني.

كما يمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج من الساعة الثامنة مساءً إلى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأكدت المؤسسة إمكان توجه الطالب أو ولي أمره مباشرة إلى المدرسة في حال كان هناك استفسارات متعلقة بنتائج الامتحانات، لافتة إلى استعداد الكوادر التربوية للإجابة عن الاستفسارات.

وحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، فإن امتحانات المجموعة (B) تبدأ من 19 مايو المقبل حتى 26 من الشهر نفسه.

وستكون فترة امتحانات نهاية الفصل للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر للمواد الدراسية: التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل، مع استمرار اليوم الدراسي.

وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للمجموعة (A) والامتحانات التعويضية في الفترة من 12 يونيو المقبل حتى 23 من الشهر نفسه، فيما ستكون امتحانات الإعادة في الفترة من الثالث من يوليو حتى السابع من الشهر نفسه.