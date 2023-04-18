" خليفة التربوية " تبدأ عمليات التقييم والزيارات الميدانية للمرشحين

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن بدء عمليات تقييم المجالات والمشاريع المرشحة لدورتها السادسة عشرة للعام 2023، وذلك المقابلات الشخصية للمرشحين والزيارات الميدانية للمشاريع التي تستوفي المعايير والشروط التي حددتها الجائزة، وتستمر هذه العملية وفقاً للخطة الزمنية للجائزة حتى منتصف مايو المقبل، وذلك تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في نهاية مايو المقبل والاحتفاء بهم في شهر يونيو 2023 .

وأكدت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أمل العفيفي على أهمية هذه المرحلة التي تتضمن إجراءات دقيقة من قبل لجان متخصصة من المحكمين في مختلف المجالات ذات العلاقة حيث تتولى هذه اللجان عمليات التقييم الميداني عبر الاطلاع على المشاريع ودراسة الآثار الإيجابية لكل مشروع منها ودوره في دعم ثقافة التميز في الميدان التعليمي، وكذلك تتم مقابلات من قبل هذه اللجان للمرشحين عبر تقنية الاتصال المرئي للاطلاع على ما قدمه هذا المرشح أو ذاك ودوره ورسالته في دعم النهوض بالتعليم من خلال المجال أو الفئة المرشحة إليها .

واشادت العفيفي بجهود لجان التحكيم والفرق المختصة بعملية التقييم مؤكدة على أهمية هذه العملية في تسليط الضوء على المشاريع والمجالات المتميزة التي تستحق أن تتصدر منصات التتويج من قبل الجائزة.