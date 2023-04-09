برنامج جديد في جامعة الإمارات يدعم توظيف الخريجين

طرحت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أخيراً، برنامجاً أكاديمياً جديداً يتمثل في ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية بقسم اللغات والآداب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2023-2024، لدعم الخريجين في سوق العمل.

وأفادت رئيسة قسم اللغات والآداب، الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، بأن البرنامج يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، التي تتطلب مهارات لغوية عالية في التواصل باللغة الإنجليزية ترتقي بالمستوى المهني والوظيفي لدى المنتسبين لهذا البرنامج في بيئة عملهم المختلفة وتضيف إلى مهاراتهم ورصيدهم اللغوي.

وأضافت أن «البرنامج يهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات الطلبة في جوانب عدة، بما في ذلك التحدث والقراءة والكتابة، إضافة إلى التوسع في تطوير مهاراتهم في مجال التفكير النقدي والإبداعي وتحليل النصوص وتقييمها».

كما يقدم البرنامج الجديد مساقات في الأدب، والمسرح، والسينما، حيث يُمكن لخريجي البرنامج العمل، على سبيل المثال لا الحصر، في قطاع التعليم، وإنتاج الأفلام، والتمثيل والإخراج، والصحافة، ومؤسسات دور النشر، وغيرها.

وذكرت أن البرنامج يتوافق مع رؤية الجامعة، المتمثلة في تقديم التعليم الجامعي والدراسات العليا وفق أعلى المعايير الدولية، والمشاركة بف

اعلية مع المجتمع والعالم، من أجل نشر المعرفة وتعزيز القدرات والكفاءات البحثية في الدولة كجامعة رائدة في مجال البحث العلمي.

وأوضحت الطنيجي أن «البرنامج لا يقتصر على تطوير المهارات اللغوية والمعرفية لدى الطلاب، وإنما يُسهم أيضاً في إعداد جيل واعد وقادر على حمل راية هذا الوطن، وإحداث نقلة نوعية في مؤشرات الأداء لدى مؤسسات وجهات العمل المختلفة في الدولة».

وصُممت متطلبات برنامج ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية ليتمكّن الطلبة من إنجازها خلال أربعة فصول دراسية، حيث إن الانتساب إلى هذا البرنامج مفتوح للطلبة الذكور والإناث على حدٍّ سواء، ويبدأ قبول الطلبات خلال الفترة من 1-30 أبريل 2023، على أن تبدأ الدراسة في أغسطس المقبل، وفقاً للتقويم الأكاديمي في جامعة الإمارات.

كما أن القبول في البرنامج مُتاح أمام الطلبة المتفرغين تفرغاً كاملاً أو جزئياً وفقاً لطبيعة عملهم.