"تعليم" تعتمد الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية في المدرسة الإماراتية وفي المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

وحسب الجدول يؤدي الطلبة امتحاني اللغة العربية واللغة الإنجليزية كتابة يومي السابع والثامن من مارس، ويكون زمن الامتحان من الساعة الثامنة والنصف لغاية العاشرة. ويستكمل الطلبة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية في 13 مارس، والدراسات الاجتماعية في 14 مارس، والعلوم الصحية يوم الجمعة 17 مارس، والرياضيات 20 مارس، واللغة الإنجليزية 21 مارس، والفيزياء 22 مارس، واللغة العربية 23 مارس، والكيمياء يوم الجمعة 24 مارس.

أما طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي، فيؤدون لغاية 14 مارس امتحانات المواد الدراسية نفسها، ليمتحنوا بعدها يوم الاثنين 20 مارس مادة الرياضيات التطبيقية، وفي 21 مارس اللغة الإنجليزية، وفي 22 مارس العلوم التطبيقية، وفي 23 مارس اللغة العربية.

فيما ستكون فترة الاختبار يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الحادية عشر قبل الظهر.

ويسلّم الطلبة من صفوف الثالث لغاية الثاني عشر المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة "ب" في الفترة الواقعة من 6 لغاية 10 مارس الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن الامتحان سيكون ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي إلى المدرسة، وتكون الكترونية وورقية لبقية الصفوف في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، ويطبّق طلبة الثاني عشر امتحان كتابي الكتروني في اللغة الإنجليزية.

ووجهت المؤسسة أنه على الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي خلال فترة الامتحانات، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة.

ويقدّم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التعليم الخاص والتسامح جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي، ما عدا مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والامتحان الكتابي لمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية التي ستطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية. فيما يقدم طلبة الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع الامتحانات في مدارسهم.

وتطبق امتحانات الكترونية وورقية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات والفيزياء، والعلوم.