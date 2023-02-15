بلدية أبوظبي تنظّم «مدينتي أجمل» لطلاب المدارس

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية «مدينتي أجمل» على مدى خمسة أيام في المنطقة المقابلة لحديقة بني ياس، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجمعية أصدقاء البيئة، وهيئة الهلال الأحمر التي شاركت من خلال 15 يتيماً من عمر 7- 12 سنة، وعدد من المتطوعين، وكذلك توزيع هدايا (شتلات زراعية) على الطلاب المشاركين في الفعالية.

وتهدف الفعالية إلى تشجيع الطلبة على أعمال الزراعة والتشجير، وحثهم على تخصيص منطقة في الحديقة المنزلية للزراعة، وتعريفهم بأهمية الزراعة وكيفية الاعتناء بها، وتوعيتهم بأهمية الزراعة في الحفاظ على البيئة والمظهر العام لمدينة مدينة أبوظبي، وفي إضفاء لمسة جمالية على المرافق العامة لمدينة أبوظبي.

وتضمنت الفعالية، التي شارك فيها نحو 360 طالباً وطالبة من مدارس بني ياس، العديد من ورش التوعية التي نظمتها البلدية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لرفع الوعي المجتمعي لدى طلاب المدارس حول مشوهات المظهر العام وتأثيراتها السلبية على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتعريفهم بالإنجازات التي تقوم بها بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على المظهر العام والمرافق المجتمعية في العاصمة أبوظبي، وضواحيها، وحثهم على دعم جهود مختلف المؤسسات في الحفاظ على البيئة وتنميتها.

وقدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة عمل حول أساسيات السلامة الغذائية، وورشة عمل أخرى حول أساسيات الزراعة وكيفية الاعتناء بها.

كما تضمنت الفعاليات قيام الطلاب يومياً بزراعة شتلات الورود والأشجار بواقع 100 شتلة كل يوم.