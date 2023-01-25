الأمطار الغزيرة.. تنهي اليوم الدراسي مبكراً وتلغي أنشطة طلابية

قرّرت إدارات مدارس بالمنطقة الشرقية وإمارة الشارقة إلغاء جميع الرحلات المدرسية خلال الأسبوع الجاري، فيما أنهت مدارس حكومية بمدينة كلباء اليوم الدراسي في الساعة 12 ظهراً، نظراً لتعرض المنطقة لمنخفض جوي نتجت عنه أمطار راوحت بين متوسطة وغزيرة.

وأرسلت إدارات المدارس رسائل نصية وعبر البريد الإلكتروني لأولياء الأمور تفيد فيها بـ«أن توقعات الطقس ليومي الأربعاء والخميس تشير إلى هطول الأمطار بشدة مختلفة، ولضمان سلامة الطلبة سيتم إلغاء جميع الرحلات المدرسية المقررة خلال هذا الأسبوع الدراسي».

وتفصيلاً، أكدت إدارية بمدرسة خاصة بإمارة الشارقة، دينا علي، أن معلمي الفصول لمراحل تعليمية مختلفة ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الـ12 قاموا بإرسال مواعيد الرحلات الخاصة بكل فصل خلال الأسبوع الماضي مع إرفاقها بموافقة ولي الأمر للتأكد من عدد الطلبة الذين سيتم أخذهم للرحلة المدرسية.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة تابعت التوقعات الجوية التي تشير إلى احتمالية استمرار هطول أمطار مختلفة الشدة خلال يومي الأربعاء والخميس، الأمر الذي جعلها تتخذ قراراً بإلغاء الرحلات المدرسية خلال هذا الأسبوع الدراسي لضمان سلامة الطلبة والكادر التعليمي الذي كان سيرافق الطلبة في الرحلة المدرسية، مؤكدة أن من أهم المعايير التي يجب أن تطبق في الرحلات المدرسية هي مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء الرحلة. فيما أرسلت مدرسة خاصة بإمارة الفجيرة، رسائل عبر البريد الإلكتروني تنوه فيها أولياء الأمور بقرار تأجيل الرحلات المدرسية التي كانت من المفترض أن تكون خلال يومي الأربعاء والخميس، استجابة للجهات المسؤولة التي أفادت باستمرار عدم استقرار حالة الطقس وهطول الأمطار التي تراوح بين المتوسطة والغزيرة.

وذكرت إدارية بمدرسة خاصة تدرس المنهج البريطاني بإمارة الفجيرة، آلاء محمد، أن إدارة المدرسة لم تصدر قراراً بإلغاء الرحلات المدرسية المقررة يوم الخميس، مؤكدة أنه سيتم إعلام أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني في حال تم إلغاء الرحلة المدرسية، خصوصاً لو استمرت الأمطار بمستوى الشدة نفسه الذي تشهده المنطقة الشرقية خلال اليومين الفائتين.

وأضافت أن الرحلة ستكون من إمارة الفجيرة لإمارة أخرى، لذا تقوم إدارة المدرسة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة لاتخاذ القرار المناسب الذي ستكون فيه سلامة الطلبة والكادر التعليمي هي الأولوية.

من جهة أخرى، اتخذت الجهات المسؤولة في المنطقة الشرقية التدابير الوقائية لتفادي تجمع برك مياه الأمطار والحوادث التي قد تنتج عند هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة الشرقية، عبر إرسال الإرشادات والتنبيهات الخاصة بالتعامل السليم مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، إذ قامت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة بنشر عبر قنواتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ستة تدابير على الأشخاص اتخاذها في حالات تقلب الطقس ومع شدة الأمطار والرياح، متمثلة في الحرص على الاستماع لنشرات الطقس من المصادر الرسمية، واتباع النصائح والإرشادات من الجهات المعنية وتفقد المركبة وصلاحية الأضواء وماسحات الزجاج والإطارات قبل الخروج من المنزل، والقيادة بحذر وهدوء أثناء هطول الأمطار وتجب السرعة، بالإضافة إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه.

وأكدت متابعتها المستمرة وتقييمها لكل الحالات الجوية المختلفة التي قد تتأثر بها الدولة بشكل مستمر وتُسخر كل إمكاناتها البشرية وقدراتها المادية، لتوفير أقصى درجات السلامة والحماية المدنية للجمهور في كل المواقع والمرافق.

وأفادت باستعدادها المسبق عبر المعدات والآليات لمواجهة أي طارئ جوي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية السنوية للقيادة العامة للدفاع المدني، لتعزيز أعلى مستويات الأمن والسلامة والحماية المدنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ، ومواجهة الأزمات والكوارث، وحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على المكتسبات الوطنية والتنسيق مع كل الشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهة أخرى، كثفت شرطة الفجيرة دورياتها على شواطئ ومناطق مجاري الأودية في الإمارة والمناطق التابعة لها، ودعت الأشخاص إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة عند حالات الطوارئ، واتباع الإجراءات كافة التي تعلن عنها الجهات الرسمية حرصاً على سلامتهم.

وأشارت القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أنه على السائقين ضرورة إفساح الطريق أمام مركبات الشرطة والطوارئ، مع تجنب السير على كتف الطريق وضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الأجواء الماطرة.

إلى ذلك أفادت بلدية كلباء التابعة للشارقة باتخاذها كل الإجراءات الوقائية عن طريق استعداد الفرق المتخصصة، وتزويدها بالمعدات والمضخات والإمكانات اللازمة لرفع جاهزيتها ودرجة استعدادها لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن سقوط الأمطار التي تشهدها المنطقة منذ اليومين الفائتين، كما تقوم الفرق والكوادر البشرية بسحب برك مياه الأمطار من الشوارع والمناطق السكنية لمنع وصولها إلى منازل المواطنين والمقيمين.

ودعت البلدية الاستشاريين والمقاولين العاملين بالمدينة إلى اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين الأفراد والآليات بالمواقع الإنشائية الجاري العمل فيها نتيجة لتقلبات الطقس، وراوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة وأدت إلى جريان الوديان في المنطقة.

• شرطة الفجيرة كثفت دورياتها على شواطئ ومناطق مجاري الأودية، وأكدت ضرورة التعاون مع الجهات المختصة.