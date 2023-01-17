23 الجاري انطلاق برنامج «تمكين الطلبة»

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، سيبدأ في 23 يناير الجاري، ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه، لمدة خمسة أيام مكثّفة، وسيؤدي الطلبة عقب البرنامج اختبارات مركزية تستمر حتى الثالث من فبراير المقبل. وأكدت المؤسسة أن الطلبة الملتحقين بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط سيتمكنون من اجتياز أي مادة لم يحققوا فيها درجة النهاية الصغرى خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول في حال تمكنوا من تأدية الاختبار المركزي بنجاح بعد انتهاء فترة البرنامج. وأوضحت المؤسسة أن برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات يهدف إلى منحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز الفصل الدراسي الأول، وكذلك يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة والتي تمّ تحديدها خلال اختبارات الفصل الأول.

أما الفئة المستهدفة من البرنامج فهم طلبة المدارس الحكومية من الصف الثالث حتى الـ12، وسيتمكن الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية الحاصلون على مجموع أقل من 50% من الانضمام للبرنامج، وكذلك طلبة الحلقة الثالثة الحاصلون على مجموع أقل من 60%.

وأظهرت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني (التقويم الدراسي)، أن عدد أيام التمدرس في الفصل نفسه 55 يوماً، تبدأ في الثاني من يناير، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 24 مارس المقبل، بما فيها الفترة الزمنية لامتحان الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ في 20 مارس المقبل، حتى 24 من الشهر نفسه، وتسبقها امتحانات المواد العملية للمجموعة (B)، من 13 إلى 17 مارس المقبل، وتبدأ إجازة الربيع للطلبة في 25 من الشهر نفسه.