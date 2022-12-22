تدريب ممرضي المدارس في أبوظبي على التعامل مع اللقاحات ومهارات الإنعاش أمراض السكري والربو

نظّمت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، متمثلة بإدارة الصحة المدرسية، دورة تدريبية لممرضي الصحة المدرسية للسنة الدراسية 2022/2023، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بهدف تزويد الممرضين والممرضات بأحدث المعلومات الصحية والمهارات السريرية الضرورية لعملهم كممرضين في المدارس الحكومية في إمارة ابوظبي.

وشملت الدورة، التي استمرت خمسة أيام في كل من أبوظبي، العين، ومنطقة الظفرة، بحضور 400 ممرض وممرضة تابعين لخدمات الصحة المدرسية، عقد ورش عمل خاصة بالمهارات التمريضية الخاصة بممرضي المدارس، تتضمن إعطاء الأدوية واللقاحات في المدارس والعناية بمرضى السكري والربو ومهارات الإنعاش القلبي والرئوي، واستخدام جهاز انعاش القلب وجهازي قياس نسبة الاوكسجين في الدم واعطاء الاوكسجين.

وأكد المدير السريري التنفيذي في الخدمات العلاجية الخارجية، الدكتور عمر الهاشمي، أن الخدمات تحرص كل عام على تطوير برنامجها التدريبي لمواكبة كل ما هو جديد في مجال رعاية الطلبة، بالإضافة إلى إجراء مسح ميداني بين ممرضي الصحة المدرسية لتحديد المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لهم وإدخالها ضمن البرنامج التدريبي.

وقال الهاشمي: "بناء على نتائج المسح قمنا في هذه الدورة بالتركيز على الرعاية التمريضية اللازمة للعناية بالطلبة الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري، والربو، إضافة إلى إلقاء الضوء على مبادرات مركز أبوظبي للصحة العامة لدعم الصحة الجسدية والنفسية للطلبة، كما شملنا محاضرات تناقش تقييم الصحة النفسية للطلبة، والاكتشاف المبكر لحالات القلق والتوتر لدى الطلبة، إضافة إلى الإسعافات الأولية وكيفية الحفاظ على بيئة مدرسية أمنة"، موضحاً أن هذا البرنامج معتمد من قبل دائرة الصحة أبوظبي بواقع 25 ساعة تعليم مستمر.

وقالت مدير إدارة خدمات الصحة المدرسية في الخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نجاح مصطفى: "هذه الدورة التدريبية التي تعقد سنوياً تعكس مدى اهتمام شركة صحة بتنمية قدرات الموظفين وتطويرهم المهني والأهمية التي نوليها للتعليم المستمر للعاملين في قطاع الصحة، وذلك في سبيل توفير خدمات عالية الجودة لجميع فئات المجتمع التي نقوم بخدمتها وعلى رأسها طلبة المدارس الحكومية في إمارة ابوظبي كونهم جيل المستقبل أخذين بعين الاعتبار أن الممرض المدرسي يقوم بتقديم الرعاية الصحية, متابعة الامراض المزمنة والمعدية, والاسعافات الاولية لما يقارب 800 طالب في كل مدرسة."