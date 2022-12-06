مدارس تحدد 12 مطلباً تقنياً لأداء امتحانات الفصل الأول لطلبة الـ 12

حددت مدارس خاصة 12 مطلباً تقنياً لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر العام والمتقدم، داعية الطلاب لإحضار جهاز الحاسوب اللوحي الخاص بهم إلى مقر الاختبار، فيما ألزمت المدارس، الطلبة ارتداء الزي المدرسي، والالتزام بالمظهر اللائق طوال أيام الامتحانات، مؤكدة أنه لن يُسمح للطالب بدخول المدرسة ما لم يلتزم الزي المقرر والمظهر اللائق.

وتفصيلاً، أكدت مدارس خاصة أن على الطالب إحضار الجهاز الخاص به إلى مقر الاختبار وفق 12 آلية، هي: أن يكون جهاز الحاسوب أو الجهاز اللوحي (تابلت/ آيباد) فقط، ويُمنع إحضار الهاتف المتحرك، ويكون الجهاز مشحوناً في المنزل بنسبة 100%، مع إلزامية إحضار شاحن الجهاز.

وحظرت المدارس احتواء الجهاز على شريحة simcard، مؤكدة مصادرة أي جهاز يحتوي عليها، مشيرة إلى أنه لا يمكن فتح الامتحان إلا من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة المستضيفة للطلبة.

كما يجب أن يكون نظام التشغيل محدثاً على جهاز الطالب وفق «نظام آندرويد»، لا يقل عن الإصدار الخامس، و«نظام آبل» لا يقل عن الإصدار الـ12.

وتضمنت التعليمات وجوب استخدام متصفح (google chrome) باعتباره المتصفح الأكثر مناسبة للاختبار، وإذا لم يتوافر يمكن تحميله مجاناً من على موقع غوغل، لافتة إلى أن كل طالب لديه كلمة مرور مختلفة للاختبار، مطالبة بعدم الدخول للاختبار قبل بدء الوقت المخصص له تفادياً للمشكلات التقنية.

وأوضحت المدارس أن زمن الامتحان موضح في الجداول المرفقة بالتعميمات المرسلة لذوي الطلبة، داعية للالتزام بها، حيث يتم إغلاق الاختبار بعد انتهاء الوقت، ولن تكون هناك إعادة للاختبار لاحقاً، داعية الطلبة لتحميل المتصفح الآمن على الأجهزة الخاصة بهم قبل موعد الاختبار، سواء لأجهزة ويندوز أو ماك أو IOS أو آندرويد.

وضمنت اشتراطات الامتحانات، الالتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق، وإحضار الهوية.

وحظرت المدارس إحضار الهواتف النقالة في الصفوف أو الساحات أو الحافلات أو إلى المدرسة المستضيفة، مؤكدة أنه يُسمح لطلبة المرحلة الثانوية باستخدام الآلة الحاسبة.

وأفادت المدارس بأنه سيتم استئناف دوام الفصل الدراسي الثاني يوم الإثنين الموافق الثاني من يناير 2023، على أن تعلن النتائج فور صدورها بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول.

المدارس ألزمت الطلبة بارتداء الزي المدرسي والمظهر اللائق طوال أيام الامتحانات.