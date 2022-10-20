«الشارقة للتعليم الخاص» تبدأ زياراتها الميدانية للمدارس ضمن «إتقان»

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المرحلة الأولى من برنامج «إتقان»، التي تستمر حتى نوفمبر المقبل، مستهدفة 55 مدرسة خاصة، فيما تنطلق المرحلة الثانية من فبراير إلى مارس مستهدفة 56 مدرسة، بعد أن اختتمت دورتها التدريبية في 7 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يقارب 100 مقيّم من دول مختلفة عدة.

وتستهدف الزيارات التي انطلقت في الـ17 من أكتوبر الجاري 10 مدارس أسبوعياً، فيما سيستمر التقييم على مدار أربعة أيام عمل متتالية لكل مدرسة على حدة، يقوم فيها فريق العمل المكون من ستة أشخاص بعمل زيارات صفية، ومراجعة وثائق المدرسة وحضور أنشطتها، بالإضافة إلى الاجتماع مع الشركاء لتحليل نتائج استطلاعات الرأي التي تُرسل لأهالي الطلاب على شكل استبانة، وفي المحصلة تتلقى المدرسة تقريراً يحدد مستواها ونقاط قوتها وما تحتاجه من تحسين.

ويعتبر برنامج «إتقان»، أحد أبرز البرامج التي تستهدف تطبيق مراجعة شاملة لجودة أداء المدارس الخاصة في الشارقة، وفق إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية المعتمدة، وذلك للوقوف على الجوانب التي تحتاج لتحسين وتحديد خطط التدخل اللازمة، باعتباره أداة تطويرية تتعاون فيها المدارس مع الهيئة لإحداث قفزة نوعية في المخرجات التعليمية.

وتستند أهداف البرنامج إلى حصر الجوانب التي تحتاج الى تحسين، وتحديد الاحتياجات التدريبية، والوقوف على مدى الأثر الذي أحرزته الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى تقديم التغذية الراجعة الهادفة للمدارس، والاحتفاء بالمدارس عالية الأداء في الشارقة.