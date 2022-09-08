نقل عجمان تدرب أكثر من 1200 سائق ومشرفة حافلات مدرسية

كشفت هيئة النقل – عجمان عن تدريب 1209 سائقين ومشرفات لحافلات النقل المدرسي، وذلك تطبيقاً للخطة التدريبية والتوعوية للسائقين والمشرفات في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ورفع مستويات سلامة النقل المدرسي.

وقالت المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب رشا خلف الشامسي، إن الهيئة تعمل وبشكل دوري على تأهيل السائقين والمشرفين على الحافلات المدرسية، وذلك ضمن برامج ودورات تدريبية، على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية وبما ينسجم مع الأخلاقيات المهنية والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، لضمان سلامة أبنائنا الطلبة خلال الرحلة المدرسية.

وأشارت أن الهيئة تمكنت من إجراء 32 برنامجاً تدريبياً متخصصاً ومتنوعاً، واستفاد منها ما يقارب 1209 سائقين ومشرفات خلال العام الحالي، وتضمن البرنامج التأهيلي المتكامل للسائقين والمشرفات الجدد برامج توعية تنشيطية في إجراءات إخلاء الحافلة واستخدام أبواب الطوارئ في الحافلات المدرسيّة وقت الطوارئ، وبرامج تدريبيّة وتوعية في مجال التنمر.

وأكدت الشامسي، أن مركز التدريب أدخل ضمن نطاق عمليات التدريب بالإضافة لسائقي النقل المدرسي والمشرفات، سائقي مركبات الأجرة والليموزين، وتشمل خدمات التدريب المقدّمة مجالات تدريبيّة تخصصية مختلفة منها البرامج التدريبية الخاصّة بالحصول على تصريح لمزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية وسائق مركبات الأجرة وسائق ليموزين، وتصاريح لمزاولة مهنة مشرفات الحافلات المدرسية، والبرامج التدريبيّة في مجالات السلامة المروريّة، والسلامة الفنيّة والسلامة المهنيّة وخدمة المتعاملين، والبروتوكولات الرسميّة، والتعامل مع كبار الشخصيّات، والتدريب باستخدام أجهزة متطوّرة وذكيّة في مجالات التدريب.

وتسعى الهيئة من خلال تدريبها المستمر للسائقين إلى تبني وتطوير منظومة الخدمات المقدمة، والتي تساهم في تعزيز مستوى السلامة وصولاً إلى تحقيق نقل آمن مستدام ومتطور، وترسيخ ثقافة السلامة المرورية بين سائقيها